Trump anunță dezvăluiri despre OZN-uri

Donald Trump a declarat vineri că analiza realizată de administrația sa asupra materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală o serie de documente „foarte interesante”.

„Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele publicări vor începe foarte, foarte curând, astfel încât să puteți vedea dacă acest fenomen este real”, a declarat Trump în fața unui grup de susținători, la un eveniment organizat de Turning Point USA.

Ordin pentru declasificarea documentelor

În luna februarie, Trump a cerut agențiilor americane să înceapă publicarea documentelor guvernamentale legate de OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate și posibila existență a vieții extraterestre, invocând interesul ridicat al publicului pentru acest subiect.

Decizia a venit după ce liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe Barack Obama că ar fi divulgat informații clasificate, în contextul în care fostul președinte afirmase, într-un podcast, că extratereștrii sunt „reali”.

Reacția lui Obama despre viața extraterestră

Ulterior, Barack Obama a clarificat că, în timpul mandatului său, nu a văzut dovezi ale contactului cu forme de viață extraterestră, deși a menționat că probabilitatea existenței vieții în alte zone ale universului este ridicată. La rândul său, Donald Trump a afirmat că nici el nu a văzut dovezi privind existența extratereștrilor și că rămâne incert în această privință.

În ultimii ani, Pentagonul a investigat numeroase raportări privind OZN-uri, iar lideri militari de rang înalt au declarat, în 2022, că nu există dovezi care să indice că extratereștrii ar fi vizitat Pământul.

Un raport al Pentagonului din 2024 arată că investigațiile guvernului american desfășurate după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial nu au identificat dovezi ale tehnologiei extraterestre, iar majoritatea observațiilor s-au dovedit a fi obiecte sau fenomene obișnuite interpretate greșit.

J.D. Vance spune că este „obsedat” de OZN-uri

Luna trecută, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a promis că va studia în detaliu informațiile de care dispun autoritățile cu privire la OZN-uri și a spus că îi consideră pe extratereștri drept „demoni”.

„Nu am reușit încă să dedic suficient timp pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează”, a declarat vicepreședintele SUA, în cadrul podcastului conservatorului Benny Johnson, în timp ce râdea. Vance a spus că în cei trei ani pe care îi mai are ca vicepreședinte „va cerceta în profunzime dosarele privind OZN-urile”.

Rugat de Benny Johnson să-și exprime părerea despre acest subiect, J.D. Vance a precizat: „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”.

Vicepreședintele SUA, care s-a convertit la catolicism în anul 2019, a explicat că folosește acest termen în sensul său creștin, evocând „ființe cerești care zboară peste tot și care fac lucruri ciudate oamenilor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE