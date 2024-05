„Una dintre marile probleme ale mele, cu rolul ăsta, care a fost groaznic la început, a fost privirea. Că de vorbit, vorbești. Nu e privire care să-ți fie la îndemână, deoarece a ta e șlefuită. E, cum faci tu să fie o privire smart, dar primară?

Și pentru că-mi dădeam seama că nu e bine… Norocul meu a fost că la început de tot, am filmat exterioarele și atunci o ardeam că-mi intră soarele în ochi. Până la urmă am prins-o, e… Când am prins-o, nu i-am mai dat drumul. Și acum mai am momente din alea”, a dezvăluit Carmen Tănase în podcastul Gând la Gând cu Teo, potrivit Fanatik.

Carmen Tănase spune că banii câștigati cu acest rol nu au fost deloc mulți, așa cum s-a speculat. „Dacă eram în Turcia, păi tu știi cât încasa cetățeanul care l-a jucat pe Suleyman? În orice caz, omulețul ăla lua pe un episod, dacă e adevărat, cam cât luăm noi pe un sezon. Da, se plătește mult mai bine decât în teatru. Dar nici eu n-am știut să țin de ei”, a mărturisit Carmen Tănase.

Carmen Tănase are foarte multe animale de care are grijă, astfel că majoritatea banilor se duc pe mâncarea acestora.

„De ce n-am bani? Am foarte multe animale, care necesită foarte multă îngrijire. Nu de aia m-am mutat. M-am mutat că a vrut fi-miu. Că nu mă oprește nicio metropolă.

Dar mutându-mă, numărul s-a… Plus că, în afară de cele pe care le-am luat în ogradă în plus față de cele pe care le aveam, multe și alea, există niște specimene bipede care aruncă. Aruncă pe câmp, aruncă la poartă, au băgat și în curte…”, a subliniat Carmen Tănase.

„Cred că dacă aș avea mulți bani, mulți de tot, astfel încât să-mi aleg eu ce să fac, aș schimba asta, filmări de noapte. Punem lumini și facem un film de noapte. Sau să vin la filmare când vreau, că e pe banii mei. Dau telefon, nu stă lumea să mă aștepte. Dacă aș avea bani, aș face asta”, a mai adăugat actrița.

