„Eu sunt foarte gelos pentru că este înconjurată de foarte multe domnişoare frumoase, nu… glumesc. Cred că asta ne-a unit şi ne-a legat, fără nicio chestie falsă sau.. şi ea este în zona artei. Eu numesc artă, ceea ce face ea este artă, nu este doar un job de rutină şi ceea ce face ea are o responsabilitate extrem de frumoasă. Să înfumuseţeze tot ce înseamnă sexul frumos pentru că până acum, ca bărbat, am fost singurul machiat de ea şi cred că faptul că ea mă înţelege, îmi înţelege meseria şi eu la fel.. Nu vreau să pară o chestie poetică, dar chiar mă reoglindesc de multe ori în ea, în sufletul ei… Îmi este foarte bun prieten, complice şi ne înţelegem. Asta e important, să reuşim să depăşim anumite momente şi să iasă la liman ce e mai important, adică dragostea care este importantă”, a spus Cezar Ouatu la Antena Stars.

„Eu am zis la un moment dat că până la 40 de ani, nu am copii, dar cred că am sămânţă bună şi voi face tripleţi. Nu ştiu ce să zic… Ştii cum e, ce vrea şi Dumnezeu, dar ce ne dorim şi noi. Dacă avem un sufleţel e cel mai important şi ea este pregătită şi eu sunt pregătit mai mult ca niciodată să îmi asum o familie şi din tot sufletul îţi spun că îmi doresc cu adevărat o familie (…)”, a mai spus Cezar Ouatu.

