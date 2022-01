Cea mai mare provocare pentru Florin Dumitrescu la „Chefi fără limite”. ”A fost greu din toate punctele de vedere”

Pentru chef Florin Dumitrescu, perioada de aproape două luni petrecută la filmările Chefi fără limite a fost și cea mai lungă perioadă în care a stat departe de casă.

„Pentru mine, din multe puncte de vedere, Chefi fără limite a fost un proiect care părea că nu se mai termină. A fost foarte greu din toate punctele de vedere, atât fizic, dar și mai mult psihic. Dorul de casă a fost una dintre cele mai mari lupte pe care le-am avut de dus în Grecia”.

Una dintre marile provocări ale îndrăgitului chef pe parcursul filmărilor Chefi fără limite a fost dorul de casă, de soția sa, Cristina, și cele două fetițe, Ava și Mia.

Chiar și în mijlocul destinațiilor superbe în care au filmat pe meleaguri grecești, gândurile lui chef Dumitrescu s-au îndreptat tot către familia sa.

”Acest proiect a fost unul dintre cele mai grele. Faptul că nu am fost acasă două luni, timp în care am lipsit de la prima zi de școală, de la prima dată când fata mea cea mare și-a pus mâna în gips… Am lipsit de la multe lucruri care se întâmplau pentru prima oară. Mi-am dat seama cât de important este să fiu prezent, alături de ele. Mi-a fost foarte dor de fetele mele pe perioada filmărilor, de toate trei, și a fost foarte greu să rezist dorului de casă”, a mărturisit juratul.

PARTENERI - GSP.RO Un bărbat s-a urcat pe stâlpul din fața casei lui Becali: „Nea Gigi, ieși afară!”. Incredibil ce i-a răspuns finanțatorul FCSB, nemulțumit de reacție omului

Playtech.ro BOMBĂ! Viciul pe care îl are fiul Irinei Loghin. Poate fi cumplit pentru orice familie

Observatornews.ro "A oprit. Apoi a pornit şi a intrat sub tren". Martorii tragediei de la Nădab povestesc ultimele clipe din viața șoferiței care a sfârșit la doar 22 de ani

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2022. Vărsătorii încearcă să scrie o poveste a vieții lor, dar sunt tentați să preia prea multe din trecut

Știrileprotv.ro Dublă tragedie în Suceava. Doi frați au fost găsiți morți în baie de părinții lor

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și beneficii ai