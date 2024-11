Andreea Esca a fost printre primele care au votat, declarând pe rețelele de socializare: „Bună dimineața, Romania! Nu mor caii când vor câinii!”. Artista Mira a avut însă o notă ușor amară, mărturisind că a fost dezamăgită de lipsa tinerilor la urne: „Hai la vot! 🙏🏼 Din păcate, nu m-am întâlnit cu nimeni din generația mea la secția de votare și asta ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă.”

Corina Caragea, elegantă ca întotdeauna, a publicat o fotografie prin care arată că a mers la vot și a scris: „Eu am votat”. Chiar dacă se află în vacanță în Argentina, artista Raluka a mers să voteze: „Se pare că am furat startul. 🤭 Eu am votat! Dragilor, vă încurajez să mergeți mâine la vot! Eu am fost astăzi pentru că sunt plecată din țară și aici secția de votare e deschisă 3 zile. Fie că sunteți acasă sau în vacanță, mergeți la vot, pentru voi!”

Și Adrian Mutu, care se află în Italia, a mers să voteze și i-a încurajat pe cei din mediul online să meargă astăzi la secțiile de votare. „Chiar dacă sunt plecat din țară, eu am fost să votez. Este o datorie morală pentru viitorul meu si al copiilor mei. Mergeți la VOT!”, a transmis fostul fotbalist.

Recomandări Cadoul Înaltei Curți pentru impostorii din decembrie 1989: Judecătorii îi ajută pe Ion Iliescu și pe oamenii săi să-și păstreze certificatele de revoluționari

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Am votat la răsărit! Va fi o zi foarte lungă astăzi, haideți la vot! Puteți să votați până la ora 21! Nivelul de hotărâre al românilor pentru aceste prezidențiale a fost principalul subiect de discuție al alegătorilor în această campanie electorală, în toate mediile. Cei mai mulți s-au întrebat «Eu cu cine votez?» Indiferent de opțiuni, important este să votați! Fiecare vot contează!”, a transmis Lavinia Petrea, prezentatoarea de la PRO TV.

David Popovici a postat pe rețelele de socializare fotografia cu buletinul și mesajul: „Hai la vot, implicați-vă!”.

Cornel Ilie de la Vunk își îndeamnă fanii să meargă la vot: „Cu cât mergem mai mulți la vot, cu atât putem face diferența între ce alegem și cu ce ne alegem”.

Oana Roman, Pepe și soția sa, Gheorghe Gheorghiu, Chef Florin Dumitrescu se numără printre vedetele care au anunțat că au votat la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și îi încurajează pe cei care îi urmăresc în mediul online să le urmeze exemplul.

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News