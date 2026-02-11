Saveta Bogdan este expertă în tocăniță de legume. Solista de muzică populară susține că, din aproximativ 10 lei, poate pregăti ori fasole bătută cu ceapă ori tocăniță de legume:

„Tocănițele fără cărniță sunt la fel de bune, eu pun cartofi, morcovi, ceapă, dacă vreți și fasole păstăi, tot ce aveți prin cămară. Important este însă să iasă și gustoasă. Se călesc vreo 2 cepe, nu-s foarte scumpe, cu un morcov și 4-5 cartofi, tăiați cubulețe. Amestecați cu lingura de lemn, câteva minute.

Apoi, turnați apă, cât să le depășească, și lăsați la fiert vreo 50-60 de minute. Cartofii se taie cubulețe mai mari, ca să nu se sfărâme la fiert. Când e totul gata, cum bulionul este scump, pentru culoare puneți niște boia de ardei dulce, sunt pliculețe la vreo 1 leu, prin supermarket, dar și pătrunjel uscat, tot așa e la vreo 1 leu pliculețul.

Nu uitați să adăugați puțină sare și piper, după gust. După vârstă de 80 de ani, carnea este de evitat, spun medicii. Eu mănânc carne foarte rar. Poftă bună!”, a fost rețeta recomandată de saveta Bogdan, potrivit Click.

Artista de muzică populară spune că veniturile îi permit cu greu să acopere cheltuielile zilnice și face referire la situația economică actuală.

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe. Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

