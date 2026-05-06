Lazare a fost descoperit într-un adăpost din Franța, la 31 de ani

Câinele, un spaniel pitic continental pe nume Lazare, a ajuns la adăpostul Annecy Marlioz Spa după ce proprietarul său a decedat. Numele său, care înseamnă „Dumnezeu ajută”, reflectă povestea emoționantă a acestui bătrân patruped.

Personalul adăpostului a observat rapid că Lazare este în vârstă, iar starea sa de sănătate – inclusiv dificultatea de a-și ține limba în gură – indica faptul că depășise cu mult speranța medie de viață de 15 ani pentru rasa sa. Curioși să afle vârsta exactă, aceștia au verificat microcipul câinelui în registrul canin francez.

Câinele de 31 de ani se confruntă cu o serie de probleme de sănătate

Odată ajuns în adăpostul de animale din Franța, medicii au remarcat că animalul de companie se confruntă cu o serie de probleme. Deși este un cățel de rasă, vârsta își spune cuvântul în cazul patrupedului.

Lazare trăiește cu artrită, are pierderi parțiale de auz, vedere slabă și poartă cu el un detaliu care îl face instantaneu recognoscibil: limba, care îi iese mereu din gură. Semnele vârstei se văd clar, dar nu l-au oprit niciodată pe animalul de companie să-și trăiască viața la maximum.

Lazare s-a născut în 1995 și a trăit mai mult ca stăpâna sa

Verificările au confirmat că Lazare s-a născut pe 4 decembrie 1995, ceea ce înseamnă că, la data de 6 mai 2026, are aproximativ 31 de ani și 150 de zile.

După această revelație, Société Protectrice des Animaux (SPA) a contactat Cartea Recordurilor Guinness pentru a solicita recunoașterea câinelui drept cel mai bătrân din lume.

„Am făcut o verificare dublă. Nu există nicio îndoială. Lazare este în al 31-lea an de viață”, a declarat Anne-Sophie Moyon, directoarea adăpostului, pentru The Times.

Câinele de 31 de ani și-a găsit o nouă familie după ce stăpâna lui a murit

Patrupedul a fost adoptat de Ophélie Boudol, care l-a salvat și i-a oferit o nouă familie, evitând astfel să-și petreacă ultimele zile într-un adăpost. Tânăra de 29 de ani din Franța a mărturisit că l-a adoptat tocmai pentru că iubește animalele și mărturisește că a simțit imediat o conexiune cu micuțul senior.

„L-am adoptat pentru că iubesc animalele și a fost o conexiune instantanee între noi. Era de neconceput pentru mine să-și încheie viața în adăpost. Avea nevoie de o familie iubitoare”, a declarat Boudol pentru canalul de televiziune TF1.

Lazare ar putea fi cel mai bătrân câine din lume

Dacă recordul este confirmat, Lazare îl va devansa pe Bluey, un câine australian care a murit la vârsta de 29 de ani, în 1939.

Ultimul deținător al titlului, un câine portughez pe nume Bobi, a pierdut statutul după o investigație ce a pus la îndoială vârsta sa.