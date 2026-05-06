Insula cu wallaby din Scoția, scoasă la vânzare

Cunoscută drept „Wallaby Island” datorită coloniei sale unice de wallaby (canguri pitici) din Scoția, insula Inchconnachan a fost scoasă la vânzare prin intermediul agenției imobiliare Sotheby’s și oferă două variante de cumpărare: 3 milioane de lire, pentru insulă cu autorizație de construire sau 10 milioane de lire, pentru un proiect complet „la cheie”, care include dezvoltarea unui resort de lux.

Investiția suplimentară de aproximativ 7 milioane de lire ar presupune construirea unui complex turistic exclusivist, lucrările fiind estimate să dureze aproximativ doi ani.

Potrivit descrierii agenției, insula oferă „o izolare extraordinară” și este un refugiu pentru specii precum acvilele de mare și pescărușii pescari. De asemenea, poziția sa oferă priveliști neîntrerupte către muntele Ben Lomond. Inchconnachan este clasificată ca zonă de interes științific special și arie specială de conservare, fiind un habitat important pentru fauna locală, inclusiv pentru cocoșul de munte (capercaillie), una dintre cele mai amenințate specii de păsări din Scoția.

Planuri contestate de organizații pentru protecția mediului

Fosta gazdă a emisiunii Desert Island Discs, Young, și soțul ei, Nick Jones, fondatorul lanțului de cluburi private Soho House, au cumpărat terenul pentru 1,6 milioane de lire sterline în 2020 și au depus o cerere în anul următor pentru a construi o proprietate de vacanță.

Proiectul aprobat prevede demolarea unui bungalow din lemn construit în anii 1920 și dezvoltarea unei unități turistice de tip „short-stay”, cu un hangar pentru bărci și un debarcader. Construcția principală ar urma să fie realizată pe fundații speciale, menite „să protejeze ecosistemul delicat al insulei”. În plus, sunt prevăzute infrastructuri precum alei, pasarele, sisteme de drenaj și facilități tehnice.

Planurile au fost contestate de organizații pentru protecția mediului, îngrijorate de impactul asupra coloniei de wallaby. Totuși, un purtător de cuvânt al Loch Lomond și al Autorității Parcului Național Trossachs a declarat că dezvoltarea nu va afecta animalele.

Recent, o insulă privată aparținând familiei Swarovski a fost scoasă la vânzare în laguna Veneției pentru aproximativ 24,2 milioane de euro. Proprietatea include o vilă, capelă, livezi și podgorii, piscină, hangar pentru bărci și aproape 30 de hectare de teren.