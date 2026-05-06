Primul magazin Lululemon din România va fi în Băneasa Shopping City

Lululemon Athletica a semnat un acord de franciză cu Arion Retail Group, prin care brandul intră oficial în România. Primul magazin va fi deschis în Băneasa Shopping City, unul dintre cele mai cunoscute malluri din București, și vine pe segmentul articolelor sport premium, al produselor pentru yoga, fitness și al hainelor de zi cu zi inspirate din zona sport.

Magazinul va avea aproximativ 600 de metri pătrați și marchează intrarea oficială a brandului pe piața locală. Deschiderea din București face parte dintr-un plan mai larg de creștere internațională. Lululemon vrea să își consolideze prezența în Europa și pregătește intrarea pe mai multe piețe europene în 2026, printre care Polonia, Ungaria, Grecia și Austria, mai scrie Profit.ro.

Lululemon a pornit din Vancouver și a ajuns la aproape 800 de magazine

Lululemon a fost fondat în anul 2000, în Vancouver, de omul de afaceri Chip Wilson, despre care Forbes scrie că ar avea o avere de 5,4 miliarde de dolari. De la primul magazin deschis în Canada, Lululemon a ajuns la o rețea de aproape 800 de magazine pe 24 de piețe.

Brandul a devenit cunoscut mai ales prin produsele pentru yoga, dar s-a extins puternic în zona de fitness, alergare, haine sport și articole lifestyle. În ultimii ani, Lululemon a devenit unul dintre numele mari din categoria athleisure, adică haine sport care pot fi purtate și în viața de zi cu zi.

Lululemon Athletica este listată pe bursa Nasdaq din New York și are o capitalizare bursieră de 16,86 miliarde de dolari, potrivit sursei citate. Printre cei mai mari acționari ai companiei se află unele dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, Vanguard și BlackRock. Fondatorul Dennis „Chip” Wilson are o participație de 8,8%, evaluată la 1,8 miliarde de dolari.

De asemenea, fondul activist Elliott Management, controlat de miliardarul american Paul Singer, a preluat în decembrie 2025 o participație de aproximativ 1 miliard de dolari și o susține pentru conducerea companiei pe Jane Nielsen, fost director financiar și director operațional la Ralph Lauren.

Lululemon se adaugă listei de branduri care intră în România

Intrarea Lululemon vine într-un moment în care mai multe branduri internaționale au intrat sau și-au anunțat intrarea pe piața din România, printre care se numără Normal, Springfield, BIPA și Mr D.I.Y.

Alte nume s-au lansat deja anul trecut în România, precum Action, Sports Direct, Butlers, Tous, Wendys, Tatuum, Funky Buddha, Helly Hansen, Worldbox și Kodano.

Pentru piața locală, venirea Lululemon adaugă un nou nume internațional pe segmentul de retail premium, iar pentru brand, România devine parte dintr-o extindere europeană mai amplă, alături de Polonia, Ungaria, Grecia și Austria.