Turiștii care merg în Spania trebuie să respecte reguli stricte în 2026

Autoritățile spaniole impun reguli stricte privind consumul de alcool în Insulele Baleare: turiștii din resorturile all-inclusive sunt limitați la șase băuturi alcoolice pe zi. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu pentru a controla comportamentul antisocial al vizitatorilor.



Conform decretului pentru Turism Responsabil din 2024, este interzis consumul de alcool pe străzi și plaje în zone precum Magaluf și San Antonio.

Achiziționarea de alcool din magazine este, de asemenea, restricționată între orele 21.30 și 8.00, pentru a descuraja petrecerile zgomotoase în spațiul public.

Ce amenzi riscă turiștii care vor să încalce regulile privind alcoolul în Spania

Turiștii care aleg destinații populare precum Mallorca, Ibiza, Menorca sau Formentera, unele dintre cele mai populare destinații din Spania, riscă amenzi substanțiale, care pot ajunge până la 3.000 de euro, dacă încalcă noile reguli, informează Express.com.

Autoritățile din Insulele Baleare au intensificat controalele în sezonul estival, vizând în special consumul excesiv de alcool și comportamentul tulburător al vizitatorilor.

Regulile se aplică și pentru turiștii care merg la all-inclusive

Cei care optează pentru vacanțe all-inclusive trebuie să fie atenți la noile reglementări. Simon Hood, director executiv al John Mason International, a avertizat turiștii britanici să respecte limitele impuse de autorități.

„Dacă ați rezervat un pachet all-inclusive, aveți voie la maximum șase băuturi alcoolice pe zi, împărțite între prânz și cină. Asigurați-vă că nu depășiți această limită sau încercați să înșelați personalul hotelului. Hotelurile pot percepe costuri suplimentare pentru nerespectarea regulilor all-inclusive”, a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

Noile măsuri limitează băuturile gratuite și interzic consumul pe stradă. Practic, turiștii au voie să bea doar șase băuturi pe zi, chiar dacă sunt la all-inclusive.

Hood a subliniat că noile măsuri sunt o reacție la protestele localnicilor împotriva turismului excesiv, care a dus la creșterea prețurilor la chirii și la supraaglomerarea locurilor publice.

Ofertele și promoțiile la alcool dispar din magazine și de la terase

Odată cu noile reglementări, promoțiile populare precum „2 la preț de 1” sau orele fericite din baruri și puburi au fost interzise.

Totodată, zgomotul excesiv pe timp de noapte poate atrage amenzi de până la 3.000 de euro.

„Este important ca turiștii să fie conștienți de noile reguli și să evite consumul de alcool în locuri publice sau comportamentul zgomotos, pentru a nu se expune riscului de sancțiuni”, a mai spus Simon Hood.

Cum se aplică sancțiunile pentru turiștii care încalcă regulile privind consumul de alcool

Cei care ignoră noile reglementări se pot confrunta cu amenzi usturătoare. De exemplu, consumul de alcool pe străzi sau pe plajă poate fi sancționat cu sume cuprinse între 750 și 3.000 de euro. În plus, autoritățile au anunțat intensificarea controalelor pe durata sezonului turistic.

În 2025, peste 3,5 milioane de turiști britanici au vizitat insulele Baleare, atrași de soare și prețurile accesibile. Cu toate acestea, autoritățile și locuitorii locali au început să ia măsuri împotriva comportamentului haotic și a impactului negativ asupra comunităților insulare.



Noua legislație este o încercare de a restabili echilibrul între nevoile localnicilor și dorințele vizitatorilor.