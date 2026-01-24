Cine este Bianca Muntean, primul Golden Buzz „Românii au talent” 2026. Andra și fiica ei, Eva, au apăsat butonul auriu

Cine este Bianca Muntean

Bianca și-a descoperit talentul muzical încă din clasa a IV-a, în momentul în care învățătoarea ei a observat că vocea sa este diferită de cea a colegilor. A ales un grup de copii pentru a cânta în cor, iar, apoi, i-a cerut Biancăi să continue singură. Acest episod a fost decisiv și i-a confirmat că are un talent special. Din acel moment, a început să cânte tot mai des prin casă și să le ceară părinților să o înscrie la cursuri de canto.

La vârsta de 9 ani, a început lecțiile de canto și a participat la numeroase concursuri și evenimente școlare, acumulând experiență scenică. În prezent, Bianca este elevă în clasa a VIII-a și își dorește să urmeze Liceul Dinu Lipatti, la secția Actorie. A studiat actoria timp de câțiva ani și a jucat în spectacole de teatru la Teatrul Elisabeta, printre care „Bădăranii” și „Bolnavul închipuit”.

Deși își dorește să își continue drumul și în actorie, programul încărcat a determinat-o să ia o pauză temporară, pentru a se concentra mai mult pe canto. Muzica rămâne însă marea ei pasiune și domeniul în care își investește cea mai mare parte a energiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Talentul muzical l-a moștenit de la mama sa, care cânta din pasiune, dar care a ales, ulterior, o carieră în tenis, devenind antrenoare. Tatăl Biancăi este programator și, alături de mamă, o susține necondiționat. Are o soră mai mică, în vârstă de 12 ani, care, la rândul ei, este pasionată de muzică și cântat.



Bianca a urcat pe multe scene la concursuri și spectacole, însă nu a mai cântat niciodată pe o scenă atât de mare precum cea de la „Românii au talent”. Printre artiștii ei preferați se numără Jessie J și Theo Rose, iar visul ei este să devină un artist cunoscut și să cânte alături de Jessie J.

Încă de mică și-a dorit să participe la „Românii au talent”, urmărind emisiunea la televizor și imaginându-se pe această scenă. A venit acum pentru a-și împlini acest vis, pentru a evolua artistic și pentru a demonstra că este pregătită pentru o carieră în muzică și în actorie.

Jurații au fost cuceriți de vocea Biancăi Muntean

„Copile, ești amazing! Controlezi vocea aia incredibil. Am o senzație că ai amestecat știința de a controla vocea cu arta de a controla vocea. Este un amestec senzațional. Ești uluitoare!”, a spus Carmen Tănase la PRO TV.

Andi Moisescu: „Ești unul dintre puținii și foarte norocoșii oameni care reușesc să genereze, în rândul celor din public, valuri, valuri de emoție. Ai trăit atât de intens, încât am trăit și eu cu tine”.

Andra: „Tu mi-ai oferit ceva… și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE