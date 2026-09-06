Rezultatele loto din 6 septembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Reporturile uriașe puse în joc duminică, 6 septembrie

La cea mai urmărită categorie, Loto 6/49, reportul la Categoria I a ajuns la o sumă impresionantă de peste 4,48 milioane de lei, echivalentul a peste 853.600 de euro. În același timp, jocul derivat Noroc pune la bătaie un report cumulat ce depășește 4,53 milioane de lei, însemnând o valoare de peste 862.300 de euro.

Sume mari sunt disponibile și la Joker, unde reportul la Categoria I a depășit pragul psihologic de un milion de euro, ajungând la peste 5,73 milioane de lei (1,09 milioane de euro). Categoria a II-a de la Joker înregistrează un report substanțial de peste 633.500 de lei, iar la jocul Noroc Plus, premiul categoriei de vârf se ridică la peste 786.800 de lei.

Oportunități de câștig importante există și la Loto 5/40, unde Categoria I afișează o sumă reportată de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro), în timp ce jocul Super Noroc completează lista beneficiilor cu un report de peste 403.000 de lei la Categoria I.

Câștigătorii celor mai mari premii sunt așteptați să își revendice sumele de la sediile teritoriale sau de la sediul central al Loteriei Române, conform termenelor legale stipulate în regulamentul de organizare.

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