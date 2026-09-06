Traseul din acest an le-a pus la încercare adaptabilitatea tuturor celor implicați în proiect. În timp ce concurenții s-au luptat cu lipsa resurselor și cu misiunile dure, vedeta Antena 1 s-a confruntat cu provocări neașteptate chiar în timpul cadrelor de prezentare.

Irina Fodor despre incidentul cu cămila: „Număram secundele până când urma să scuipe”

În Uzbekistan, unde cadrul natural și tradițiile locale au impus secvențe spectaculoase de filmat, Irina Fodor a fost la un pas de a fi victima unui animal necooperant. Prezentatoarea TV a trebuit să filmeze un intro alături de o cămilă care s-a dovedit a fi extrem de irascibilă pe parcursul înregistrărilor.

Asia Express episod 1 (7)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„În Uzbekistan, peripețiile au fost cu animale, în China au fost cu tehnologia. În Uzbekistan am avut de furcă… un animăluț care trebuia să-mi fie coleg de cadru la bine și la greu, adică o cămilă. În loc să stea cuminte și să facă un cadru frumos pentru un intro magistral așa cum trebuie la Asia Express, își făcea de lucru și voia să mă scuipe din 6 în 6 secunde. Se supăra pe mine. Cu asta s-a ocupat ea, a crezut că ăsta e rolul ei în cadru. A fost și amuzant, dar a fost și un pic de adrenalină. Chiar nu aveam de gând să mă las scuipată de o cămilă. Eram foarte atentă să spun intro-ul, dar să și număr în minte cele 5 secunde până când urma să scuipe. Am scăpat curată, mirosind a balsam și nu a altceva”, a povestit Irina Fodor pentru Libertatea.

Irina Fodor, despre șocul tehnologic din China

Schimbarea de decor din a doua parte a traseului a adus provocări de o cu totul altă natură. Odată ajunși pe teritoriul chinez, membrii echipei au fost nevoiți să se adapteze la un stil de viață complet tehnologizat, unde fiecare detaliu din spațiile de cazare sau din orașe funcționa pe bază de senzori și comenzi digitale.

„În China am avut un pic de furcă cu tehnologia. Până când ne-am învățat că totul la ei funcționează așa, era o veșnică pipăială de butoane. Ce face ăsta, ce face ălălalt, de unde se aprinde lumina, de unde se stinge asta … Uite un robot, uite încă un robot! L-am întâlnit într-o piațetă, după aceea am mai întâlnit vreo doi într-un parc, care dansau, mergeau, alergau. Eu rămăsesem cu ideea de acum câțiva ani că încă nu au ajuns la performanța asta în care să își țină echilibrul, că mai au de lucrat un pic pe ici pe colo, dar sunt evoluați. Își țin echilibrul, aleargă, dansează, vorbesc, fac de toate”, a explicat vedeta Antenei 1 pentru Libertatea.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! Diseară de la ora 20.00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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