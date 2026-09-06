„Lucrările sunt în plină desfășurare, iar de la jumătatea lunii octombrie intrăm, câte un kilometru, pe șos. Panduri și Bd. Tudor Vladimirescu. Reparăm trotuarele, demineralizăm, plantăm. Lucrăm pe 13 Septembrie, între Piața Arsenalului și intersecția cu șos. Panduri. Terenul pentru spațiul verde a fost pregătit, sistemul de irigații montat. Amenajăm și pe mijlocul bulevardului, de la Piața Arsenalului până la Bd. Libertății”, a transmis PMB, care promite un „coridor verde” și un „oraș-parc” pe 4 kilometri.

Sistemul de irigații de pe această porțiune, care nu mai funcționa de șase ani, a fost înlocuit. Din 15 octombrie sunt programate lucrările la trotuare. „Tot atunci intrăm cu amenajările pe șos. Panduri și pe Bd. Tudor Vladimirescu”, a promis PMB. De asemenea, încep și plantările de săptămâna viitoare. Pe o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați vor fi plantate 112.000 de plante perene, 90.000 de arbuști și 1.600 de arbori, printre care tei, stejari, arțari și frasini.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că „Bucureștiul se transformă” și că lucrările vor continua și în alte zone. Mai precis, în primăvară este programată amenajarea Bulevardului Unirii, între Palatul Parlamentului și Piața Unirii, zonă construită în vremea lui Ceaușescu.

„Am fost în sectorul 5, pe 13 Septembrie, zona Uranus, Palatul Parlamentului și până la Națiunile Unite. Am inspectat lucrările și am planificat altele. Am luat decizii. Una dintre ele, în primăvară ne apucăm de Bd. Unirii, de la Palatul Parlamentului la Piața Unirii. Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceaușescu”, a afirmat primarul Capitalei.

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Bulevardul Unirii și Palatul Parlamentului au fost construite în anii 80

Zona Bulevardului Unirii și a Centrului Civic a fost construită în anii ’80, în cadrul sistematizării Bucureștiului de către regimul lui Nicolae Ceaușescu.

Mai exact, după cutremurul din 1977, fostul dictator a decis demolări masive în zona Uranus-Izvor-13 Septembrie, când au dispărut biserici, monumente de arhitectură și Spitalul Brâncovenesc, pentru a face loc Casei Republicii, ulterior denumită Casa Poporului și în prezent Palatul Parlamentului.

Lucrările la actualul Bulevard al Unirii au început în 1984, atunci sub denumirea de Bulevardul Victoria Socialismului, iar până în decembrie 1989 bulevardul era deja construit. Totuși, ansamblul Centrului Civic nu a fost finalizat până la Revoluție, astfel că unele blocuri și construcții au rămas neterminate. Nici Casa Poporului nu era finalizată integral în decembrie 1989, iar lucrările au continuat și în primii ani după 1990.

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