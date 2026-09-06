În plină anchetă penală, a fugit în România, într-o „călătorie de afaceri” 

În vârstă de 55 de ani, medic de profesie, Viktor Medvid este primar din 2015 în Rakhiv, un oraş ucrainean cu 15.000 de locuitori, aflat în apropiere de graniţa cu România. În 2020, el a câștigat al doilea mandat candidând din partea partidului pro prezidențial „Servitorul Poporului”.

În iunie 2023, Medvid a venit în România, în comuna Bistra din judeţul Maramureş, pentru a participa la inaugurarea unei săli de sport, primul meci fiind disputat între copiii români și cei din Rakhiv (Ucraina). 

Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
Viktor Medvid, la inaugurarea sălii de sport din România. Sursa foto: Vlad Chirea

El a acordat atunci un interviu ziarului Libertatea, în care a vorbit despre relaţiile strânse cu autorităţile locale din România, dar şi despre război, cerând ajutorul „lumii civilizate, Europei, Americii”.

Presa din Ucraina a dezvăluit că Medvid fugise din Ucraina în plină anchetă penală, el fiind cercetat pentru delapidarea sumei de 2,2 milioane de grivne (circa 42.500 de euro) din fondurile primite prin programe internaționale de granturi. 

„S-a stabilit că a profitat de funcția sa oficială și, pentru a părăsi Ucraina, a organizat o călătorie de afaceri în ţara vecină, România. Oficial, călătoria trebuia să dureze trei zile, dar până în ziua de azi, persoana în cauză nu s-a mai întors în Ucraina”, preciza poliţia din regiunea Transcarpatia, pe 9 august 2023, pentru jurnaliştii ucraineni. Pe numele lui Medvid a fost deschis un nou dosar penal, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat a Ucrainei.

Acuzat că a dublat costul unui contract, ca să încaseze diferenţa de bani

În iulie 2023, Poliția Naţională a Ucrainei l-a dat în urmărire pe Viktor Medvid. Acesta e acuzat că în 2021, în timp ce deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului Local Rakhiv a acţionat, în urma unei înţelegeri prealabile cu un grup de persoane, în scopul obţinerii de avantaje personale şi, prin abuz în serviciu, a deturnat fonduri ale Consiliului. 

Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
Viktor Medvid a fost dat în urmărire de Poliția Națională a Ucrainei. Sursa foto: web777.kiev.ua

Conform acuzaţiilor oficiale, în septembrie 2021 Medvid a încheiat un contract în valoare de 708.390 de grivne între Consiliu şi firma Svaliava-Miskbud, pentru renovarea Centrului de Reabilitare din Rakhiv. Consiliul a plătit toată suma menţionată, iar Medvid a semnat documentul de predare-preluare, deși în realitate, renovarea centrului costase doar 328.915 de grivne. Restul banilor, adică 379.475 de grivne (circa 7.300 de euro), au fost luaţi de Medvid din contul Consiliului Local Rakhiv, pentru uzul propriu.

El ar putea primi, pentru aceste infracţiuni, o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 8 ani și o interdicție de 3 ani de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități, notează presa din Ucraina.

Prins în Cehia, a fugit în România, unde a fost arestat și a cerut azil

În vara lui 2023, Viktor Medvid n-a rămas în România pentru multă vreme. În septembrie 2025, el a fost dat în urmărire prin Interpol, iar la scurt timp, a fost reţinut de poliţia din Cehia. După numai două zile, a fost însă liberat şi plasat sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi Cehia până la finalizarea procedurii de extrădare către Ucraina.

Medvid a încălcat regulile impuse şi a fugit în România, iar în seara de 18 martie, anul acesta, a fost reţinut de poliţia din Arad. El a explicat că venise în ţara noastră doar pentru că voia să-şi ducă fiul bolnav la un medic, pentru psihoterapie, iar după aceea, urma să se întoarcă în Cehia.

Autorităţile române n-au fost însă impresionate de povestea lui Medvid, iar Curtea de Apel Timişoara a dispus arestarea lui provizorie, în vederea extrădării. Ulterior, măsura preventivă a fost prelungită, succesiv.

Medvid şi-a angajat un avocat, iar în aprilie, a solicitat azil în România. Câteva zile mai târziu, Curtea de Apel Timișoara a dispus extrădarea lui şi predarea către autorităţile judiciare din Ucraina. El a contestat decizia, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a desființat sentinţa penală şi a trimis cauza, spre rejudecare, la Curtea de Apel, motivând că „procedura de extrădare nu poate fi finalizată până la soluționarea definitivă a cererii de azil”. 

Cu câteva zile înainte, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) respinsese cererea lui Medvid de acordare a statutului de refugiat, dar el atacase decizia. Fără succes, căci Judecătoria Timișoara şi apoi Tribunalul Timiş au menținut hotărârea IGI.

Medvid: „Am intrat în conflict cu autoritățile de la nivel național”

În procesul care s-a rejudecat la Curtea de Apel Timişoara, avocatul din oficiu care l-a reprezentat pe primarul din Rakhiv a susţinut că admiterea cererii de extrădare ar pune în pericol viața acestuia, pentru că Ucraina e în stare de război, iar Medvid „a fost persecutat politic”, dosarul lui având „un caracter politic, având în vedere și faptul că intimatul a deținut funcții publice”. 

Avocatul a mai susţinut că „există un risc de abuz din partea statului de origine, precum și o lipsă a oricărei garanții privind respectarea drepturilor omului, în situația în care cererea de extrădare ar fi încuviințată”. 

Atunci când i s-a dat cuvântul, Viktor Medvid a precizat că în ultimii 8 ani, cât a ocupat funcția de primar al orașului Rakhiv, n-a avut niciodată probleme legate de săvârșirea vreunei fapte de abuz în serviciu, iar locuitorii orașului l-au susținut în permanență. 

El a explicat instanţei că în 2022 a început reforma în domeniul afacerilor cu păduri, context în care pe teritoriul orașului au apărut diferite reţele criminale. Împreună cu locuitorii orașului, a participat „la manifestații împotriva acestor situații”, iar această poziție a lui „a determinat concurența politică să utilizeze aceste împrejurări ca instrument pentru îndepărtarea mea din funcție. Inclusiv dosarul meu conține documente ce demonstrează aceste aspecte și insist asupra faptului că am intrat în conflict cu autoritățile de la nivel național”.

Medvid a mai susţinut în faţa instanţei că, dacă ar fi extrădat în Ucraina, n-ar avea parte de o judecată dreaptă.

Curtea de Apel Timişoara a decis însă, luna trecută, pentru a doua oară, admiterea cererii de extrădare şi predarea lui Viktor Medvid către autorităţile judiciare din Ucraina. El a contestat hotărârea, dar pe 1 septembrie, ÎCCJ i-a respins contestaţia, ca nefondată, iar decizia de extrădare a devenit definitivă.

Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
Viktor Medvid, în România. Sursa foto: Vlad Chirea

Ucraina garantează că va fi încarcerat departe de bombardamente 

În motivarea hotărârii Curţii de Apel Timişoara se arată că autorităţile din Ucraina au garantat că Viktor Medvid „nu va fi supus torturii, tratamentelor ori pedepselor crude, inumane sau degradante” şi nu va fi urmărit, judecat, deţinut sau supus altor restricţii ale libertăţii sale individuale decât pentru acele fapte, anterioare predării, ce au motivat extrădarea.  

Autorităţile din Ucraina au mai precizat și că „cererea de extrădare nu are drept scop urmărirea din motive politice, apartenenţă de rasă, religie, naţionalitate sau opinii politice”.

În plus, oficialii din Ucraina au inclus garanţia că primarului din Rakhiv „îi vor fi oferite toate posibilităţile pentru apărare, precum accesul la tratament medical adecvat”, iar „ancheta preliminară şi procedura judiciară împotriva sa se vor desfăşura pe un teritoriu situat la distanţă de zona ostilităţilor generate de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Federaţia Rusă”. 

Astfel, în cazul în care se va dispune arestarea preventivă a lui Viktor Medvid, el „va fi plasat într-un centru de detenţie situat în partea de vest a Ucrainei, unde nu au loc ostilităţi şi care dispune de spaţii de cazare pentru persoanele condamnate şi cele aflate în arest preventiv, conforme cu obligaţiile internaţionale ale Ucrainei în materie de drepturile omului şi care sunt dotate cu adăpost pentru protecţie împotriva eventualelor bombardamente”, au explicat autorităţile din ţara vecină. 

Totodată, precizează Curtea de Apel Timişoara, „partea ucraineană a garantat că reprezentanţii misiunii diplomatice sau ai instituţiei consulare a României în Ucraina vor avea posibilitatea de a-l vizita pe Medvid Viktor în condiţiile de detenţie şi că aceste întâlniri nu vor fi supuse niciunui control”.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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penultimul 06.09.2026, 14:42

Medic și escroc. Are bani de avocat in Romania. A propos, ce mai face dl. Oprescu?

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