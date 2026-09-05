Poziție fermă împotriva politizării bisericii

„Episcopia Hușilor nu a primit nicio solicitare, nu a aprobat și nu va aproba niciodată organizarea niciunui eveniment sau întâlnire cu caracter politic, asociat unor persoane sau formațiuni politice, în cadrul lăcașurilor de cult din Parohia Lipovăț, ca de altfel în nicio biserică sau mănăstire din eparhie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat, pentru Agerpres.

Această reacție promptă a fost lăudată și de fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, care a descris decizia drept „curat canonică și fidelă hotărârii Sinodului”.

Episcopia a subliniat că spațiile sacre sunt destinate exclusiv activităților religioase, culturale și filantropice, respingând orice tentativă de amestec între credință și politică.

Ignatie Trif, un episcop atipic

Pe numele său de mirean Ilie Ignatie, episcopul Hușilor s-a remarcat de-a lungul anilor prin pozițiile sale conservatoare, dar și prin atitudini care au intrat în contrast cu cele ale unor ierarhi importanți din Biserica Ortodoxă Română.

Născut pe 7 iulie 1976 în Bilbor, județul Harghita, și tuns în monahism în 2008, Ignatie Trif a studiat Teologia la Atena și a slujit în Diaspora, fiind numit în 2011 arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu titulatura „Ignatie Mureșeanul”.

În 2017, Trif s-a întors în țară pentru a prelua Episcopia Hușilor, aflată într-o situație dificilă după scandalul sexual în care a fost implicat predecesorul său, Corneliu Bârlădeanu. În urma unui proces îndelungat, Bârlădeanu a fost condamnat definitiv în 2025 la opt ani de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale. Sebastian Jitaru, fost arhimandrit și complice al lui Bârlădeanu, a primit o pedeapsă de 14 ani și două luni de detenție pentru fapte similare.

După decizia instanței, Ignatie Trif a condamnat dur tăcerea celor care cunoșteau despre abuzuri: „Sunt trist și revoltat că aceia care au auzit, fie chiar la nivel de zvon, nu au făcut nimic pentru a-i apăra pe acei adolescenți și tineri de mințile și apucăturile păcătoase ale unor pângăritori de suflete nevinovate”, declara Trif pentru Agerpres.

Critici la adresa prorușilor și a Sinodului

Pozițiile lui Ignatie Trif l-au pus adesea în conflict cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. În 2025, a fost sancționat de Sfântul Sinod pentru criticile aduse discursului antioccidental și prorus al lui Călin Georgescu.

Această sancțiune a venit în contrast cu măsurile luate împotriva arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, cunoscut pentru susținerea sa deschisă a lui Vladimir Putin și a lui Georgescu. Spre deosebire de Trif, Teodosie l-a numit pe Georgescu „un trimis al lui Dumnezeu” și a elogiat acțiunile lui Putin, provocând controverse în rândul clericilor.

Ignatie Trif s-a opus ferm justificării religioase a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022, pe care a calificat-o drept blasfemie.

„În slujbele Bisericii, Crucea este numită «armă a păcii», nu a războiului. […] Creștinii ortodocși ruși invadează o altă țară, creștină, sub masca unor ideologii politice, în spatele cărora stau și ideologii religioase”, a spus Trif într-o predică, citat de G4Media.

Pandemia și implicarea socială

În timpul pandemiei de COVID-19, Ignatie Trif a fost unul dintre clericii care au îndemnat credincioșii să respecte măsurile de protecție sanitară și să se informeze din surse oficiale. Această atitudine l-a opus unor ierarhi precum Teodosie, care a contestat restricțiile și a continuat să împărtășească enoriașii cu aceeași linguriță, chiar și în contextul unei crize sanitare grave.

Pe plan social, Trif s-a remarcat prin dezvoltarea proiectelor filantropice ale Episcopiei Hușilor. Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a raportat în 2023 ajutoare în valoare de aproape 8 milioane de lei, destinate copiilor, vârstnicilor și altor categorii vulnerabile.

Totodată, sub patronajul său, a fost înființat Complexul Medical „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” și au fost susținute inițiative precum „Clubul seniorilor” și programul „Biserica și Spitalul”, prin care spitalele din județ au primit medicamente și echipamente medicale.

Vizita controversată a lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale în 2024 și cunoscut pentru pozițiile sale proruse, a fost întâmpinat cu reticență în județul Vaslui. Potrivit G4Media, vizita sa la fabrica de mobilă Marcomovas a fost anulată după ce angajații și-au exprimat dezacordul.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program”, a declarat Ion Marcu pentru infovaslui.ro.

În ciuda acestor refuzuri, Georgescu a fost prezent în piața agroalimentară din localitatea Codăești, unde a discutat cu localnicii și a dat autografe. Turneul său de imagine, desfășurat pe fondul crizei politice din România, continuă în diverse localități din țară, în timp ce țara rămâne fără un guvern cu puteri depline după ce PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan în mai 2026 printr-o moțiune de cenzură.

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