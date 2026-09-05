Pasager agresiv forțează redirecționarea zborului

Zborul American Airlines 618, care a decolat din Dallas, a fost redirecționat pe 3 septembrie 2026, după ce Arthur Lundeen a început să se comporte violent la bord.

Potrivit martorilor, bărbatul a adresat insulte rasiste și remarci ofensatoare personalului de bord și altor pasageri. Situația a escaladat, culminând cu necesitatea de a-l reține până la aterizare.

Pasagerii au intervenit

Juan Mejia, un fost ofițer de poliție și pasager al avionului, a povestit pentru ABC că a auzit zgomote ciudate venind dinspre un loc din spatele său.

„Am auzit insulte și un limbaj vulgar îndreptat în special către femeile din apropiere”, a relatat el. Mejia, împreună cu prietenul său Richard Olenick, a intervenit atunci când Lundeen a devenit fizic agresiv. Potrivit lui Olenick, Mejia a sărit rapid pe scaunul de lângă Lundeen și a încercat să-l imobilizeze.

Legat cu bandă adezivă de scaun

Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată momentul în care pasagerul agresiv a fost imobilizat. Lundeen a fost legat de scaun cu bandă adezivă, aceasta fiind înfășurată în jurul corpului său, de la cap până la tors. Mai mult, mâinile i-au fost legate cu cleme de plastic pentru a preveni alte incidente.

Într-un videoclip apărut online, se observă intervenția însoțitorilor de zbor și a celor doi pasageri care au ajutat la imobilizarea bărbatului.

Reacția companiei aeriene și măsuri legale

American Airlines a emis ulterior un comunicat în care subliniază că siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajului reprezintă o prioritate absolută.

„Nu tolerăm acte de violență la bord”, au declarat reprezentanții companiei, mulțumind echipajului pentru profesionalismul demonstrat și pasagerilor pentru înțelegere.

Potrivit Fakt, Arthur Lundeen a fost acuzat de mai multe infracțiuni la nivel de stat, inclusiv agresiune de gradul doi și tulburarea ordinii publice. Poliția din Baltimore a confirmat că FBI colaborează cu procurorii federali pentru a stabili dacă vor fi aduse și acuzații la nivel federal împotriva bărbatului. În paralel, Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă pentru a evalua circumstanțele incidentului.

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