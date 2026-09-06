Mihai Ban este unul dintre concurenții mai puțin cunoscuți publicului din sezonul 9 al emisiunii „Asia Express”. Originar din Năsăud, acesta are experiență în rally-raid și off-road și a participat alături de Cheloo la Raliul Dakar, înainte de a porni împreună pe Drumul Mătăsii.

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Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026

Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express” aduce la linia de start, în Uzbekistan, nouă echipe pregătite să își testeze limitele. Printre concurenții acestui sezon se numără și Mihai Ban, care participă alături de Cheloo.

Spre deosebire de alte vedete înscrise în competiție, Mihai Ban nu provine din lumea showbizului. Este originar din Năsăud și este cunoscut în zona de rally-raid și off-road din România.

Experiența sa în competițiile auto i-a pus la încercare rezistența fizică, capacitatea de concentrare și modul în care ia decizii în situații dificile. Acum, acesta schimbă traseele deșertice și mașinile de curse cu drumurile din Uzbekistan și China.

Mihai Ban și Cheloo au participat împreună la Raliul Dakar

Mihai Ban și Cheloo nu se află pentru prima dată într-o competiție care le testează limitele și prietenia. Cei doi au participat împreună la Raliul Dakar, una dintre cele mai dificile curse auto din lume.

Momentul important al carierei lui Mihai Ban a venit în 2022, când a luat parte la competiție alături de Cheloo, în rol de copilot. Cei doi au reușit să ducă la capăt Raliul Dakar și au devenit primul echipaj auto românesc care a încheiat competiția în peste 40 de ani de existență a raliului.

Echipajul s-a clasat pe locul 54 la general, într-o cursă în care numeroși participanți abandonează înainte de final. În același an, un alt echipaj românesc, format din Iacob Ilie Buhai Hotea și Tudor Turdean, a încheiat competiția pe locul 58. Experiența a fost cu atât mai neașteptată cu cât cei doi au mărturisit că au rău de mașină.

Ce spune Cheloo despre partenerul său

Relația dintre Mihai Ban și Cheloo nu este doar una formată pentru competiție. Cei doi au trecut împreună prin situații dificile, în care încrederea și coordonarea au avut un rol important.

Cheloo a vorbit despre calmul lui Mihai Ban, inclusiv în momentele în care viteza și condițiile de drum pot pune presiune asupra unui echipaj. „Mihai este omul în care am încredere totală. La 200 de kilometri la oră, zici că doarme la volan, este incredibil de calm”, a spus Cheloo, care îl strigă „Banu” pe partenerul său de Dakar și de „Asia Express”.

Această relație ar putea reprezenta un avantaj în reality show, unde echipele trebuie să ia decizii rapide, să colaboreze și să gestioneze situații imprevizibile.

Mihai Ban, un concurent discret

Mihai Ban este o prezență discretă, care nu a fost constant în atenția presei mondene. Activitatea sa s-a concentrat mai ales pe competițiile auto, nu pe aparițiile televizate.

Tocmai de aceea, participarea la „Asia Express” îl aduce în fața unui public mult mai larg. Experiența din motorsport îl poate ajuta în privința rezistenței și a disciplinei, însă emisiunea presupune un alt tip de provocare.

Dacă în cursele auto se bazează pe mașină, echipamente și trasee bine stabilite, în „Asia Express” va trebui să se descurce cu autostopul, un buget limitat și resurse puține.

Ce îi va lipsi lui Mihai Ban în Asia Express

Întrebat ce îi va lipsi de acasă, Mihai Ban s-a gândit imediat la condusul mașinii. Concurentul a spus și că se va baza pe intuiție în timpul competiției. Pentru el, experiența pare să fie mai importantă decât clasamentul final. În ceea ce privește mâncarea, Mihai Ban a mărturisit că va duce dorul preparatelor românești, în special mămăligii cu brânză și jumări.

De la cursele din deșert la traseul de pe Drumul Mătăsii, Mihai Ban intră într-o competiție în care rezistența fizică trebuie combinată cu adaptarea rapidă și cu abilitatea de a comunica cu oamenii întâlniți pe drum.

De ce au acceptat provocarea

Mihai Ban și Cheloo nu au oferit un răspuns amplu despre motivele pentru care au decis să participe la „Asia Express”. Cei doi au preferat să păstreze misterul înainte de plecare.

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”, au spus, pe scurt, Cheloo și Mihai Ban înainte de a pleca în reality show.

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