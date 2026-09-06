De ce să încerci zacusca fără ulei

Zacusca este unul dintre preparatele pe care le făceau și bunicile, și mamele noastre și de care mulți dintre noi ne amintim cu drag. Aroma legumelor coapte, gustul ușor afumat al vinetelor și al ardeilor, dulceața cepei și parfumul foilor de dafin ne duc pe mulți cu gândul la o mâncare greu de refuzat. Întinsă pe o felie de pâine proaspătă sau prăjită, servită ca aperitiv ori alături de alte preparate, zacusca își găsește cu ușurință locul atât la mesele de zi cu zi, cât și pe platourile festive.

În rețetele tradiționale se folosește însă, de obicei, o cantitate destul de mare de ulei. Acesta ajută la călirea cepei, dă preparatului consistență și contribuie la gustul cu care suntem obișnuiți. În unele rețete, cantitatea poate ajunge la câteva sute de mililitri pentru o singură porție mare de zacuscă.

Varianta clasică poate fi una gustoasă, dar există suficiente motive pentru care merită încercată și o zacuscă fără ulei sau cu o cantitate mult redusă.

Beneficiile rețetelor de zacuscă fără ulei

Primul avantaj este obținerea unei zacuști cu mai puține calorii. Grăsimile furnizează aproximativ 9 kilocalorii pentru fiecare gram, de peste două ori mai mult decât proteinele sau carbohidrații. Din acest motiv, chiar și uleiurile considerate sănătoase pot crește rapid valoarea calorică a unei rețete atunci când sunt folosite din abundență.

Prin eliminarea uleiului, zacusca rămâne bazată în principal pe legume și poate fi inclusă mai ușor într-un meniu în care se urmărește controlul aportului caloric. Diferența devine importantă mai ales pentru persoanele care mănâncă zacuscă des sau care tind să consume porții generoase.

Zacusca fără ulei poate fi potrivită și pentru persoanele care resimt preparatele grase ca fiind prea grele pentru stomac. O zacuscă cu mai puțină grăsime poate fi mai ușoară și ne permite savurarea legumelor fără a ne crea probleme cu stomacul sau bila.

Un alt motiv pentru care merită încercată această variantă este gustul mai proeminent al legumelor. Atunci când cantitatea de ulei este foarte mare, acesta poate acoperi într-o anumită măsură aromele. În zacusca fără ulei se simt mai bine vinetele coapte, ardeii sau gogoșarii, roșiile și ceapa. Gustul afumat al legumelor coapte devine mai evident, iar zacusca capătă o prospețime aparte. Pentru cine apreciază aromele naturale și o zacuscă mai puțin grea, această diferență poate fi surprinzător de plăcută.

Și, nu în ultimul rând, zacusca fără ulei este și foarte versatilă. Poate fi întinsă pe pâine, pusă într-un sendviș, servită lângă cartofi copți, mămăligă și poate deveni chiar baza unui sos pentru paste sau o umplutură pentru lipii. Fiind mai puțin grasă, se asociază ușor cu alte ingrediente.

Cum se face zacusca fără ulei

Multe persoane se tem că lipsa uleiului va afecta consistența. O zacuscă reușită își poate însă obține textura și din legumele bine coapte și din fierberea lentă, până când surplusul de apă se evaporă.

Vinetele au consistență și sunt mai cremoase, iar pasta sau sucul de roșii capătă densitate pe măsură ce preparatul scade. Rezultatul poate fi o zacuscă fină și tartinabilă, fără stratul de ulei care apare uneori la suprafața variantei tradiționale.

Pentru ca rețeta să iasă gustoasă, modul de preparare contează foarte mult. Ardeii și vinetele ar trebui copți suficient pentru a căpăta aromă, apoi lăsați să se scurgă bine. Ceapa poate fi gătită lent într-o cratiță cu fund gros, cu puțină apă. Lichidul se adaugă treptat, doar cât să împiedice ceapa să se prindă. Nu va fi prăjită ca în ulei, dar se va înmuia și își va elibera dulceața naturală. După adăugarea celorlalte ingrediente, zacusca trebuie amestecată des și lăsată să scadă la foc mic.

Coacerea legumelor este cu atât mai importantă într-o rețetă fără ulei. Gustul ușor afumat compensează foarte bine absența grăsimii și dă preparatului aromă. Condimentele trebuie folosite cu măsură, sare, piper, foi de dafin și, după preferință, puțin usturoi sau cimbru.

Zacuscă de vinete și ardei fără ulei

3 kg de vinete crude

3 kg de ardei capia

1 kg de ceapă

1 litru de suc de roșii mai gros

100-200 ml de apă

3-4 foi de dafin

1 linguriță de piper măcinat

aproximativ 2 linguri de sare, în funcție de gust

1 linguriță de boia dulce sau afumată, opțional

puțin ardei iute, opțional

Mod de preparare

Coace vinetele pe grătar, pe plită sau în cuptor, până când coaja este bine rumenită, iar miezul devine moale. Curăță-le cât sunt încă ușor calde, apoi așază-le într-o sită și lasă-le să se scurgă bine. Este important să elimini cât mai mult din zeama lor.

Coace și ardeii capia până când coaja se înnegrește pe alocuri. Pune-i fierbinți într-un vas acoperit și lasă-i aproximativ 15 minute, pentru a se curăța mai ușor. Îndepărtează coaja, cotoarele și semințele, apoi lasă-i și pe ei la scurs. Nu îi clăti sub jet de apă, deoarece își vor pierde o parte din aromă.

Toacă vinetele și ardeii cu un cuțit sau trece-i prin mașina de tocat, folosind sita mare. Zacusca este mai plăcută dacă legumele își păstrează puțin textura și nu sunt transformate într-un piure.

Curăță ceapa și mărunțește-o fin. Pune-o într-o cratiță încăpătoare, cu fund gros, împreună cu aproximativ 200 ml de apă. Gătește-o la foc mic, sub capac, timp de câteva minute. Amestecă frecvent și mai adaugă puțină apă dacă începe să se prindă. Ceapa trebuie să devină foarte moale și dulce, fără să se lipească.

Adaugă ardeii capia tocați și fierbe compoziția aproximativ 20 de minute. Toarnă apoi sucul de roșii, pune foile de dafin, piperul și jumătate din cantitatea de sare. Dacă folosești boia sau ardei iute, adaugă-le tot acum.

Lasă amestecul să fiarbă la foc mic aproximativ 30 de minute, fără capac, amestecând periodic. Adaugă vinetele tocate și omogenizează bine.

Continuă fierberea timp de aproximativ 60-90 de minute, la foc foarte mic. Amestecă des, insistând pe fundul și pe marginile cratiței, deoarece zacusca fără ulei se poate prinde mai ușor. Dacă sucul de roșii este mai subțire, poate fi necesar un timp ceva mai lung de fierbere.

Zacusca este gata atunci când a scăzut bine și are o consistență densă. Gustă și completează cu sare și piper. Scoate foile de dafin.

Descoperă și De ce iese zacusca amară și cum o repari

Între timp, spală foarte bine borcanele și capacele și sterlizează-le cu atenție. Pune zacusca fierbinte în borcanele calde. Lasă aproximativ 1-2 cm liberi în partea de sus, șterge gurile borcanelor și înfiletează cu grijă capacele. Apoi întoarce borcanele cu fața în jos și lasă-le să se răcească.

Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă

Timpul de fierbere al zacuscăi poate varia destul de mult, deoarece unele legume conțin mai multă apă decât altele. Din acest motiv, este mai util să urmărești consistența preparatului decât să te bazezi exclusiv pe minutele indicate în rețetă.

Zacusca este suficient de fiartă atunci când a scăzut vizibil, a devenit densă și se desprinde ușor de fundul cratiței în timp ce amesteci. Dacă treci lingura prin mijlocul compoziției, urma lăsată ar trebui să rămână vizibilă câteva secunde, fără să fie acoperită imediat de lichid.

Mai poți pune o lingură de zacuscă pe o farfurie rece. Dacă în jurul ei se adună repede un cerc de zeamă, preparatul mai trebuie fiert. Când zacusca își păstrează forma, se întinde ușor și nu elimină mult lichid, consistența este potrivită.

Spre final, amestecă aproape continuu, fiindcă o compoziție bine scăzută se poate prinde foarte repede de fundul vasului.

Află mai multe despre Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile

Sursă foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE