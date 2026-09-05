Vicepremierul a subliniat că social-democrații au ignorat nevoile țării în ultimele patru luni, iar acum clamează urgența unei conduceri stabile.

„Vai, vai, dar câtă grijă față de țărișoară s-a descoperit brusc la PSD!”, a declarat Gheorghiu. „Zic dânșii că România are azi mare nevoie de guvern cu puteri depline. Că țara nu mai poate aștepta. Dar, domnilor de la PSD, oare România n-avea nevoie de Guvern și ieri? Dar alaltăieri n-avea nevoie? Dar în ultimele 4 luni?”.

Gheorghiu: „PSD a pus România pe avarii”

Lidera PNL Sector 4 a acuzat PSD de ipocrizie și de blocarea intenționată a activității Guvernului. «Atât au trecut de când PSD a pus România pe avarii, limitând capacitatea Guvernului de a interveni în problemele urgente ale țării», a afirmat Gheorghiu pe Facebook.

De asemenea, vicepremierul interimar a subliniat lipsa de reacție a social-democraților în fața măsurilor necesare pentru redresarea bugetului de stat.

„N-a avut PSD nicio tresărire când s-au mărit taxele ca să acoperim gaura în buget săpată tot de către ei. N-a avut PSD nicio tresărire când nota de plată pentru iresponsabilitatea lor o plăteau românii, nu ei”, a scris Gheorghiu.

Reformele lui Ilie Bolojan, motivul tensiunilor

Potrivit vicepremierului interimar, opoziția PSD a devenit mai vocală de când Ilie Bolojan, cunoscut pentru măsurile sale de reformă, a început să promoveze schimbări profunde.

„Când și-au dat seama că Ilie Bolojan vrea să facă reformă din-aia reală, nu doar pe hârtie, cu reorganizarea administrativă, cu comasarea instituțiilor și eliminarea privilegiilor, atunci au realizat că nu se poate guverna cu Bolojan”, a declarat Gheorghiu.

Vicepremierul a susținut că PSD ar fi încercat să îl îndepărteze pe Bolojan cu ajutorul unor membri din propriul său partid, PNL.

„Credeau că scapă de el rapid, cu ajutorul «colegilor» din PNL ahtiați de funcții și sinecuri. Ba un alt «coleg» s-a și scăpat public recunoscând că planul inițial era să scape de Bolojan de înainte de Paște”, a adăugat aceasta.

„Vinovatul este exact PSD”

În final, Gheorghiu a subliniat că PSD este principala cauză a crizei actuale și a respins categoric ideea formării unui nou guvern social-democrat.

„Un singur mic, micuț detaliu le-a scăpat strategilor și mijlocitorilor de la PSD: că oamenii care gândesc cu capul lor, fără să fie manipulați de televiziunile de partid, au înțeles exact cum am ajuns aici și cine e vinovat. Iar acest vinovat este exact PSD”, a declarat ea.

Gheorghiu a concluzionat că România are nevoie de un guvern care să lucreze pentru cetățeni, nu pentru interese de partid.

„Un nou guvern format de PSD n-ar face decât să agraveze o situație și așa foarte dificilă. România n-are nevoie de și mai multă corupție, incompetență și iresponsabilitate”, a scris vicepremierul interimar, adăugând că țara are nevoie de „un Guvern care să muncească pentru românii cinstiți, nu pentru zborurile private, mașinile de lux și palatele”.

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