Vijelii în Gorj și Vâlcea până la ora 18:00

Până la ora 18.00 este valabil un cod galben de vreme severă în localități din județele Gorj și Vâlcea.

În județul Gorj sunt vizate Turceni, Bâlteni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești și Samarinești.

În județul Vâlcea, avertizarea se aplică în Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Sutești, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani și Amărăști.

Potrivit avertizării, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

Cod galben în județul Vaslui

Meteorologii au emis, la ora 14:26, o nouă avertizare Cod galben, valabilă în intervalul 14:25-15:10, pentru mai multe localități din județul Vaslui.

Sunt vizate Vaslui, Pădureni, Codăești, Ivănești, Văleni, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Roșiești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Pungești, Albești, Tăcuta, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Băcani, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești și Bogdănița.

În aceste zone, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h și descărcări electrice.

Furtuni în 10 localități din județul Bacău

ANM a emis, la ora 14:16, o avertizare cod galben, valabilă în intervalul 14:15-15:00, pentru mai multe localități din județul Bacău. Sunt vizate Mărgineni, Gârleni, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Sănduleni, Măgura, Hemeiuș, Scorțeni, Strugari și Sărata.

„Se vor semnala: descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h, averse care vor acumula 10…15 l/mp”, transmite ANM.

Ploi, grindină și vijelii în patru județe până la 15:30

ANM a emis, duminică, la ora 14:10, o nouă avertizare cod galben, valabilă în intervalul 14:15-15:30. Sunt vizate localități din patru județe.

În Bacău, avertizarea vizează localitatea Podu Turcului.

În Galați, sunt vizate Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Fârțănești, Drăgușeni, Gohor, Valea Mărului, Cuca, Băleni, Negrilești, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Corni, Vârlezi, Bălăbănești, Jorăști, Smulți, Rădești și Suhurlui.

În Vrancea, sunt vizate Tănăsoaia, Corbița și Boghești.

În Vaslui, avertizarea se aplică în Bârlad, Zorleni, Vinderei, Tutova, Grivița, Ivești, Pochidia și Pogonești.

„Se vor semnala: descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h, averse care vor acumula 10…15 l/mp”, transmite ANM.

Vânt puternic în zona joasă a județului Buzău

O avertizare Cod galben, emisă la ora 13:12, este valabilă în intervalul 6 septembrie, ora 13:15-16:00, pentru zona joasă a județului Buzău.

Sunt vizate localitățile Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Tisău, Grebănu, Lopătari, Cislău, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Calvini, Cernătești, Chiojdu, Râmnicelu, Pietroasele, Beceni, Gherăseni, Gălbinași, Vintilă Vodă, Breaza, Scorțoasa, Viperești, Buda, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Pănătău, Mânzălești, Luciu, Bisoca, Brădeanu, Cătina, C.A. Rosetti, Cozieni, Movila Banului, Brăești, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Unguriu, Măgura, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Colți, Robeasca, Bozioru, Odăile, Cănești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Chiliile și Pardoși.

În aceste zone se vor semnala „local intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…60 km/h”.

Rafale de până la 70 km/h în județul Sibiu

Județul Sibiu se află, de asemenea, sub avertizare Cod galben, emisă la ora 13:14. Mesajul este valabil în intervalul 6 septembrie, ora 13:11-16:00, iar fenomenele vizate sunt intensificările vântului.

Avertizarea se aplică în localitățile Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Rășinari, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Porumbacu de Jos, Cristian, Arpașu de Jos, Sadu, Șura Mică, Boița, Poplaca și Cârța.

„Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, a transmis ANM.

Furtuni și grindină în Bacău, Neamț și Iași

O altă avertizare emisă la ora 12:46 a fost valabilă în intervalul 6 septembrie, ora 12:45 – 14:00.

În județul Bacău au fost vizate localitățile Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Letea Veche, Pâncești, Parincea, Săucești, Măgura, Ungureni, Gioseni, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Traian, Prăjești, Tamași, Vultureni și Sărata.

În județul Neamț, avertizarea a vizat Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Stănița, Gâdinți, Pâncești, Bira și Poienari.

În județul Iași au fost afectate vizate Dagâța, Mircești, Rachițeni și Tansa.

În aceste zone, au fost anunțate „descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h, averse care vor acumula 10…15 l/mp”.

Tot până la ora 14.00 a fost valabilă o avertizare emisă la ora 13:20, în mai multe localități din județele Bacău (Răcăciuni, Podu Turcului, Corbasca, Glăvănești, Pâncești, Dealu Morii, Găiceana, Huruiești și Tătărăști) și Vrancea (Homocea, Corbița și Boghești). În aceste zone, meteorologii au anunțat ploi, grindină și intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h.

Articolul se actualizează pe măsură ce Administrația Națională de Meteorologie emite noi avertizări.

Reamintim că 21 de județe se află sub avertizare de vijelii puternice până duminică, la ora 21.00.

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