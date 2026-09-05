Escrocii i-au promis acestuia 558 de franci elvețieni, echivalentul a 593 de euro, cu condiția să acceseze un link și să completeze un formular cu datele personale. Din fericire, a realizat că era o capcană și nu a dat curs cererii.

Totuși, experiența l-a șocat, deoarece mesajul părea autentic și includea numele hotelului pe care îl rezervase.

„Este alarmant cât de credibile pot părea aceste mesaje. Aproape că ai impresia că provin de la hotelul sau agenția de turism cu care ai făcut rezervarea”, a spus cititorul pentru Blick.

Cazul său nu este unul izolat. Potrivit Poliției Cantonale din Zürich, astfel de escrocherii, denumite „phishing”, sunt bine cunoscute și foarte răspândite.

„Fenomenul descris este de mult timp observat și reprezintă doar una dintre numeroasele variante de phishing”, a declarat instituția pentru Blick.

Escrocii folosesc tactici din ce în ce mai sofisticate pentru a fura date personale sau informații financiare. Într-un comunicat recent, Agenția Federală pentru Securitate Cibernetică (BACS) a avertizat asupra unui val de mesaje frauduloase pe WhatsApp, legate de rezervările de hoteluri.

„În prezent, BACS înregistrează o creștere a raportărilor privind astfel de mesaje. Infractorii utilizează metode ingenioase și aparent credibile pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor”, au explicat reprezentanții BACS.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a tuturor mesajelor primite, fie că sunt trimise prin SMS, e-mail sau apeluri telefonice. Înainte de a oferi date personale sau de a accesa linkuri suspecte, trebuie să vă asigurați că sursa este legitimă. Într-o lume digitală în continuă evoluție, vigilența devine o necesitate.

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