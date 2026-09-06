„Decizia permite revenirea traficului la configurația obișnuită, într-un moment în care valorile de trafic din București cresc semnificativ, odată cu întoarcerea elevilor la școală”, a precizat Primăria Sector 4, sâmbătă, 5 septembrie.

În paralel, lucrările la noul Planșeu Unirii continuă în șantier. Vechea structură, veche de aproape 100 de ani și grav degradată, a fost înlocuită. Constructorii vor să termine până la sfârșitul anului întreaga placă de beton a noului planșeu.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie 2025, iar costurile au fost estimate la 160 de milioane de euro

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din iunie 2025, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii. Este vorba despre placa de beton veche de aproape 100 de ani, aflată în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu au fost programate să dureze doi ani, până în 2027, dar mai sunt și lucrările de la Pasajul Unirii, care au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările la Planșeul Unirii au fost împărțite în patru etape/zone, pentru a reduce disconfortul în trafic, astfel:

zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc

zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea

zona 3 – fântânile arteziene

zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona Ambasadei Israelului.

Potrivit calculelor inițiale, lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planșeul de la Unirii, subiect de ceartă între Daniel Băluță și Nicușor Dan

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Lucrările ar fi trebuit să înceapă încă din 1 octombrie 2024, dar Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, a refuzat să dea avizele și autorizația de construire. PMB a susținut că din expertizele tehnice analizate „rezultă clar nevoia de consolidare”, însă „niciunul dintre documente nu justifică eliberarea în regim de urgență a autorizației”. Din motive de tergiversare, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, chiar l-a dat în judecată pe Nicușor Dan în primăvara anului trecut.

Totuși, pe 26 mai 2025, în chiar ultima zi la Primăria Capitalei înainte să își preia mandatul de președinte al României, Nicușor Dan a semnat în sfârșit autorizația de refacere a Planșeului, după aproape doi ani de dispute cu Daniel Băluță.

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