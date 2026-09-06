Povești în fața camerei TV: 7 români au dat jos între 20 și 104 kilograme

Traversăm o eră a nerăbdării cronice, în care standardele estetice impuse pe rețelele de socializare împing tot mai mulți oameni spre soluții extreme pentru modificarea propriului corp. Lupta cu cântarul a încetat de mult să mai fie o simplă problemă de imagine, datele oficiale arată o veritabilă epidemie tăcută: în România, aproape 70% dintre adulți au probleme cu greutatea, iar peste 4 milioane suferă deja de obezitate cronică. Mai grav, un screening recent arată că 1 din 4 copii evaluați se confruntă deja cu excesul ponderal.

Pentru a aduce lumină peste un subiect dominat de mituri, presiuni sociale și o piață neagră periculoasă, seria de articole și materiale video din campania „Generația Fast-Forward: Povestiri despre ace, pastile și bisturie” aduce laolaltă 7 povești deschise de viață ale unor pacienți, care au povestit experiențele prin care au trecut, fie că sunt vedete TV sau oameni din spațiul public, fie medici și psihologi care s-au luptat la rândul lor cu boala.

Vica Blochina, psihonumerolog, a experimentat diete drastice (Keto, detox-uri), apoi a făcut o operație la stomac, plicatură gastrică și ulterior injecții cu Mounjaro pentru a dat jos kilogramele în plus, în jur de 15-20. „Disperată m-am dus la medic și am spus: «Nu mă interesează, faci ce vrei, urgentează operația. Te rog, taie-mi stomacul cu totul, să nu-l mai am deloc. Nu mă interesau consecințele, voiam doar să slăbesc».”

Dr. Sorina Ispas, medic diabetolog, vicepreședinta Societății Române de Lifestyle Medicine, a povestit experiența sa din dublă perspectivă: medicul care învăța pacienții cum să mănânce, dar care, pe fond de traumă personală și stres în pandemie, s-a îngrășat 20 kg și s-a salvat cu tratamente injectabile (Liraglutidă și Semaglutidă).

„Mâncam din cauza stresului, mâncam când îmi era sete, fără să-mi dau seama. Ajunsesem la un blocaj total: beam apă și mă îngrășam. Aveam un sentiment de nervozitate și nu înțelegeam de ce eu, un medic care învăța pacienții cum să mănânce, nu mă mai puteam salva pe mine.”, a povestit Sorina Ispas.

Roxana Nemeș, cântăreață, a scăpat de cele 26 kg din sarcină, dar a învățat moderația după ce s-a confruntat și cu endometrioza, și a urmat cure de detox cu Aloe Vera. „Eu nu mai sunt adepta dietelor, pentru că le-am încercat pe toate și mereu slăbeam, după care mă îngrășam mai mult… Pur și simplu i-am spus creierului meu: e de ajuns! Mănânc puțin, gust din toate. Măsura e cea mai importantă.”

Gabriela Cristea, prezentatoare TV, a slăbit 35 kg cu tratament injectabil ghidat de medic, scăpând de apnee în somn (risc de deces în somn), prediabet, hipertensiune și de starea de „food noise”. „Începusem să am apnee în somn, iar din apnee se poate muri! Ți se oprește respirația pentru câteva secunde bune în timpul somnului și creierul nu se mai oxigenează… Am slăbit 35 de kilograme, analizele s-au normalizat și am scăpat de apnee. Dacă ar fi să rezum totul într-o singură frază: mi-am recăpătat viața!”

Florentina, o pacientă în vârstă de 56 de ani, căreia i-am dat alt prenume, pentru a-i proteja identitate, a supraviețuit unui cheag de sânge uriaș de 30 cm provocat de tromboză venoasă profundă la 145 kg. A slăbit 43 kg prin reeducare alimentară, ulterior ajutată de tirzepatidă (Mounjaro), mișcare și antrenamente, ajungând să facă un traseu montan de 7 ore în Masivul Ciucaș.

„Când am ajuns la medicul nutriționist, mi-a spus o frază care m-a marcat: «Să știi că Dumnezeu a fost bun cu tine, că puteai să mori în somn». În momentul acela am izbucnit în plâns… A fost punctul în care am înțeles că trebuie să slăbesc în primul rând pentru mine, ca să pot să trăiesc.”, a povestit femeia.

Radu Leca, psiholog clinician cu formare în psihonutriție a ajuns la peste 170 kg, cu un sânge atât de gros și neoxigenat încât «era ca marmelada». A slăbit prin chirurgie și regim alimentar riguros, ajungând într-o primă fază la 54 kg, iar în prezent la un echilibru de 84 kg, dând jos peste 100 kg. „Colegii au râs de fiul meu și au zis: «îl vezi pe omul ăla foarte mare și care o să moară, ăla-i tata lui Teo». Am avut mari, mari procese de conștiință. Am avut de ales concret între a-mi păstra viața și a-mi pierde viața… Am zis: «Te oprești din mâncat!»”

Dr. Florin Bălănică, medic, inventatorul unei metode bazate pe psihonutriție, fost pacient cu obezitate morbidă care cântărea 204 kg; a slăbit 104 kg în 8 luni fără operație și fără injecții, construindu-și ulterior propria metodă medicală. „Niciun om nu este vinovat pentru că se îngrașă, dar fiecare este responsabil… Declicul meu a fost un vis: m-am trezit într-o dimineață cu ideea că cei patru copii pe care mi-i doream vor trăi fără mine. Din acel moment, timp de 8 luni, nimeni nu m-a mai putut opri. Am slăbit 104 kg.”

Iluzia soluțiilor magice: Dieta Keto, detox-ul extrem și postul negru

Prima capcană a generației noastre este căutarea curelor care promit pierderi record în timp record. Vica Blochina și Roxana Nemeș au detaliat eforturile chinuitoare de a slăbi prin diete drastice. Vica a mărturisit efectele devastatoare ale dietei Keto, starea permanentă de rău și lipsa de energie, în timp ce Roxana Nemeș apelează periodic la o dietă de 7 zile cu gel de Aloe Vera și shake-uri proteice.

Avertismentul medicilor:

Dieta Keto: Dr. Elena Nicolau explică faptul că tăierea carbohidraților obligă corpul să intre în cetoză, perturbând balanța hormonilor foamei și ai sațietății (leptina și grelina). Acest dezechilibru aduce la realimentare efectul yo-yo, crește colesterolul rău (LDL) și poate fi extrem de periculoasă pentru cardiaci, diabetici sau pacienți cu boli hepatice.

explică faptul că tăierea carbohidraților obligă corpul să intre în cetoză, perturbând balanța hormonilor foamei și ai sațietății (leptina și grelina). Acest dezechilibru aduce la realimentare efectul yo-yo, crește colesterolul rău (LDL) și poate fi extrem de periculoasă pentru cardiaci, diabetici sau pacienți cu boli hepatice. Marea păcăleală a „detox-ului”: Dr. Alexandra Moise , gastroenterolog și prof. dr. Carolina Negrei , toxicolog, demontează fetișul curelor cu sucuri, geluri și ceaiuri. Ficatul, rinichii, intestinul și plămânii se autocurăță continuu. Ceea ce scade pe cântar în 7 zile este doar apă, glicogen și conținut intestinal — nicidecum țesut adipos.

, gastroenterolog și , toxicolog, demontează fetișul curelor cu sucuri, geluri și ceaiuri. Ficatul, rinichii, intestinul și plămânii se autocurăță continuu. Ceea ce scade pe cântar în 7 zile este doar apă, glicogen și conținut intestinal — nicidecum țesut adipos. Pericolul suplimentelor de pe internet: Toxicologul Carolina Negrei și conf. univ. dr. Alexandru Nechifor atrag atenția că piața online este invadată de capsule marcate fals drept „100% naturale”, dar contaminate cu substanțe interzise precum sibutramina (retrasă din cauza atacurilor cerebrale), doze toxice de cafeină sau laxative puternice care pot aduce leziuni hepatice și renale ireversibile.

Toxicologul și atrag atenția că piața online este invadată de capsule marcate fals drept „100% naturale”, dar contaminate cu substanțe interzise precum sibutramina (retrasă din cauza atacurilor cerebrale), doze toxice de cafeină sau laxative puternice care pot aduce leziuni hepatice și renale ireversibile. Postul negru doar cu apă: Fastingul extrem duce doar la o reîngrășare accelerată. Dr. Elena Nicolau avertizează că lipsa totală de hrană timp de mai multe zile mobilizează masiv acizii grași, creează un mediu pro-aterogen și poate precipita o criză biliară sau un infarct miocardic.

Riscul cardiovascular și vascular direct: Cheagul de 30 cm și sângele „ca marmelada”

Surplusul uriaș de greutate nu este doar o chestiune de centimetri în talie, ci un pericol letal pentru circulație și inimă.

Pericolul de tromboză venoasă: Mărturia Florentinei, pacientă ajunsă la 145 kg cu un cheag de 30 cm pe gambă, alături de experiența psihologului Radu Leca (sânge neoxigenat, dens, «ca marmelada» la peste 170 kg), arată starea de inflamație cronică din corp. Asist. univ. dr. Viorel Ispas , chirurg vascular, explică faptul că presiunea pe vene încetinește circulația, făcând sângele să stagneze și să formeze cheaguri ce pot pleca spre plămâni provocând o embolie pulmonară fulminantă.

Mărturia Florentinei, pacientă ajunsă la 145 kg cu un cheag de 30 cm pe gambă, alături de experiența psihologului Radu Leca (sânge neoxigenat, dens, «ca marmelada» la peste 170 kg), arată starea de inflamație cronică din corp. , chirurg vascular, explică faptul că presiunea pe vene încetinește circulația, făcând sângele să stagneze și să formeze cheaguri ce pot pleca spre plămâni provocând o embolie pulmonară fulminantă. Suferința inimii: Prof. univ. dr. Dan Gaiță, cardiolog, subliniază că țesutul adipos visceral generează substanțe inflamatorii ce duc la hipertensiune, fibrilație atrială, AVC și tromboembolism. În plus, dietele severe de înfometare provoacă dezechilibre de potasiu și magneziu care pot destabiliza electric inima, generând aritmii grave.

Fenomenul injecțiilor (GLP-1): Mounjaro, Ozempic și Wegovy

Tratamentele moderne pe bază de analogi GLP-1 și dubli agoniști (cum ar fi semaglutida sau tirzepatida) au revoluționat managementul obezității prin blocarea apetitului direct la nivelul creierului și eliminarea stării de „food noise”.

Gabriela Cristea a slăbit 35 kg sub monitorizare medicală strictă, scăpând de apneea în somn și de prediabet.

a slăbit 35 kg sub monitorizare medicală strictă, scăpând de apneea în somn și de prediabet. Florentina a folosit Tirzepatida după ce slăbise inițial 43 kg și atinsese un platou metabolic, declarând că injecțiile au așternut o stare de liniște mentală și au eliminat gândul obsesiv la mâncare.

a folosit Tirzepatida după ce slăbise inițial 43 kg și atinsese un platou metabolic, declarând că injecțiile au așternut o stare de liniște mentală și au eliminat gândul obsesiv la mâncare. Dr. Sorina Ispas s-a salvat din cercul vicios al obezității (-20 kg) folosind Liraglutidă și Semaglutidă.

s-a salvat din cercul vicios al obezității (-20 kg) folosind Liraglutidă și Semaglutidă. Vica Blochina le-a administrat fără supraveghere medicală, confruntându-se cu stări repetate de vărsături și greață.

Avertismentul specialiștilor: Dr. Alina Păcurari, dr. Cristina Cojocaru, dr. Ruxandra Pleșea și conf. dr. Laura Mihalache arată că aceste medicamente scot din funcțiune poftele necontrolate, dar necesită ghidaj medical. Administrate fără atenție la aportul proteic, ele atrag riscul pierderii masei musculare (sarcopenie), al pietrelor la fiere și al pancreatitei acute.

Totodată, conf. univ. dr. Alexandru Nechifor și dr. Sorina Ispas trag un semnal de alarmă privind piața neagră din România (unde Mounjaro a înregistrat o creștere de 3.000%), explicând pericolele uriașe ale fiolelor sau capsulelor contrafăcute cumpărate de pe internet.

Chirurgia bariatrică: Bisturiul care micșorează stomacul

Atunci când kilogramele pun viața în pericol, chirurgia devine o intervenție salvatoare.

Psihologul Radu Leca a slăbit peste 100 kg prin chirurgie bariatrică și un regim strict cu 6 luni de alimente lichide și pasate.

a slăbit peste 100 kg prin chirurgie bariatrică și un regim strict cu 6 luni de alimente lichide și pasate. Vica Blochina a recurs la plicatură gastrică (plierea stomacului) dintr-o stare de disperare psihică.

Chirurgii bariatrici Ștefan Tucă și Bogdan Smeu subliniază că operațiile gastric sleeve, bypass sau plicatura sunt tratamente ale unei boli cronice.

„Operația durează o oră, dar urmărirea durează toată viața”, atrage atenția dr. Bogdan Smeu.

Fără controale periodice și suplimentare strictă cu vitamine și minerale pe tot parcursul vieții, pacienții riscă să ajungă „slabi și bolnavi”, confruntați cu anemii severe sau afectări neurologice ireversibile.

Bătălia mentală: Psihonutriția și programele multidisciplinare

Cea mai importantă concluzie a campaniei este că obezitatea este o boală cronică, multifactorială și recidivantă, nu un eșec moral sau o lipsă de voință.

Dr. Florin Bălănică a demonstrat că transformarea profundă este posibilă: la 204 kg, a slăbit 104 kg în 8 luni fără operație sau injecții, construind o metodă 100% românească bazată pe psihonutriție.

Psih. Atena Stoica explică faptul că mâncatul compulsiv este o „foame de reglare”, un mecanism prin care creierul suprasolicitat de stres folosește hrana hipercalorică drept anestezic emoțional. Eficiența abordărilor multidisciplinare a fost confirmată și de rapoartele naționale ale programului DONA Lifestyle (premiat internațional în 2026), unde 245 de participanți au slăbit cumulat 1,5 tone de grăsime prin reeducare alimentară, psihonutriție și mișcare ghidată, fără înfometare.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană și prof. univ. dr. Doina Pleșca subliniază urgența intervenției la copii și adolescenți, unde 80% nu fac exerciții fizice regulat, iar izolarea din pandemie combinată cu obiceiurile alimentare nesănătoase au declanșat o adevărată explozie a obezității infantile.

Soluția sustenabilă nu constă în „scurtături magice” procurate din surse nesigure, ci în trei piloni fundamentali:

Medicină individualizată: Evaluarea completă înainte de orice tratament medicamentos sau chirurgical. Psihonutriție: Reconstruirea relației cu mâncarea, deblocarea traumelor emoționale și oprirea stigmatizării. Moderație și stil de viață: Ritm lent, mișcare zilnică adaptată, somn și acceptare de sine.

17 specialiști în obezitate au contribuit în campania „Generația Fast-Forward

Contribuția științifică a campaniei este susținută de o comunitate de 17 medici și specialiști din cardiologie, chirurgie vasculară, chirurgie bariatrică, endocrinologie, diabetologie, gastroenterologie, toxicologie, medicină internă, pediatrie, psihologie cliniciană și psihoterapie:

Prof. univ. dr. Dan Gaiță – medic primar cardiolog Asist. univ. dr. Viorel Ispas – medic primar chirurgie vasculară Conf. univ. dr. Alexandru Nechifor – medic specialist medicină internă Dr. Bogdan Smeu – medic chirurg bariatric Dr. Ștefan Tucă – medic primar chirurgie generală, chirurg bariatric Dr. Elena Nicolau – medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, medic endocrinolog Prof. dr. Carolina Negrei – expert în toxicologie clinică și antidoping Dr. Sorina Ispas – medic diabetolog, specialist în medicină de laborator, vicepreședinta Societății Române de Lifestyle Medicine Conf. dr. Laura Mihalache – medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, președintele Asociației Române pentru Studiul Obezității Dr. Alina Păcurari – medic primar medicină internă Dr. Alexandra Moise – medic specialist gastroenterologie Dr. Cristina Cojocaru – medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice Dr. Ruxandra Pleșea – medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice Dr. Florin Bălănică – medic, fondatorul metodei medicale Dr. Bălănică de prevenire și tratare a obezității Prof. univ. dr. Doina Pleșca – medic pediatru, președintele Societății Române de Pediatrie Psih. Atena Stoica – psihoterapeut, specialist în psihonutriție, prim-vicepreședintă a Societății Române de Medicină a Stilului de Viață Prof. univ. dr. Cătălina Poiană – Prorector UMF „Carol Davila”, președintele Societății Române de Endocrinologie Psihologul Radu Leca-psiholog clinician cu formare în psihonutriție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE