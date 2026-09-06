Temele de discuție vor fi:

planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036

programul Armata României 2044

documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru din 13 august

revizuirea prezenței militare a SUA în Europa și consolidarea trupelor americane în România.

De asemenea, „vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, a precizat Administrația Prezidențială.

Va fi a patra ședință CSAT din acest an și a șaptea din mandatul lui Nicușor Dan

Prima ședință CSAT din acest an a fost pe 11 martie, după ce SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. În plus, americanii au cerut atunci să fie aduse în bazele noastre echipamente militare de comunicații și radare pentru trupele americane.

A doua ședință CSAT din 2026 a fost pe 29 mai, pentru „implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, mai exact drona căzută pe un bloc din Galați.

A treia ședință CSAT din 2026 a fost pe 29 iunie, având ca temă principală analiza obiectivelor României la Summitul NATO care urma la Ankara, dar și situația ROMATSA.

În total, în mandatul de președinte al României început în mai 2025, Nicușor Dan a prezidat 6 ședințe CSAT, iar pe 7 septembrie va fi a șaptea.

Cine participă la ședințele CSAT

Potrivit Regulamentului de funcţionare al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT „se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau de câte ori este necesar”, dar „poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin patru membri din componenţa prevăzută de lege”.

Șeful statului, adică Nicușor Dan, îndeplineşte funcţia de preşedinte al CSAT, iar premierul, adică Ilie Bolojan, este vicepreşedinte. Membrii CSAT sunt: ministrul apărării, ministrul de interne, ministrul de externe, ministrul justiţiei, ministrul economiei, ministrul finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării şi consilierul prezidențial pentru securitate naţională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE