Prinsă la graniță cu bijuterii ș ceasuri de lux de 2 milioane de euro

O femeie care intra în Italia din Elveția a fost obligată să plătească aproape 600.000 de euro într-o singură tranșă, după ce autoritățile vamale au descoperit în mașina sa bijuterii și ceasuri de lux în valoare de aproape 2 milioane de euro, ascunse și nedeclarate.

Controlul a avut loc la punctul vamal Iselle di Trasquera, din provincia Verbano-Cusio-Ossola, la granița dintre Italia și Elveția. Militarii Gărzii Financiare au găsit obiectele de valoare ascunse într-o geantă aflată în mașina cu care femeia intra în Italia.

După confiscare, bunurile au fost analizate de laboratorul chimic al Agenției Vămilor din Torino, care a stabilit valoarea lor. Astfel, printre obiectele descoperite de polițiștii italieni se aflau un ceas Audemars Piguet Royal Oak din aur alb, evaluat la aproximativ 34.000 de euro, un Cartier Baignoire din aur galben, în valoare de circa 20.000 de euro, precum și coliere Bulgari, un colier cu diamante, o brățară cu rubine și diamante și un set de bijuterii din aur cu cercei.

A plătit aproape 600.000 de euro pentru a-și recupera bunurile

În urma expertizei, autoritățile au calculat că taxele vamale și TVA-ul neachitate se ridică la aproximativ 500.000 de euro. Pe numele proprietarei bunurilor a fost aplicată o sancțiune pentru contrabandă, deoarece bijuteriile și ceasurile nu fuseseră declarate la intrarea în Italia.

Pentru a stinge răspunderea penală și a intra din nou în posesia bijuteriilor, femeia a achitat dintr-o singură tranșă toate sumele datorate statului italian. Plata a inclus taxele vamale, TVA-ul, dobânzile și sancțiunile, iar valoarea totală s-a apropiat de 600.000 de euro. Inițial, femeia ar fi încercat să recupereze bunurile printr-o acțiune în instanță, fără să achite sancțiunea, însă demersul nu a avut succes.

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