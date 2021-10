Rodica Mihăescu are 52 de ani și este o prezență discretă. Mugur Mihăescu și-a cunoscut soția în liceu, iar câțiva ani mai târziu au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

„Eram colegi de liceu. E mai mică decât mine cu 2 ani. Întâmplător, am dat la aceeași facultate. Ne știam din liceu, ne cunoșteam atât de bine. Mă surprinde și acum într-un mod plăcut.

Știam ce ne poate capul unul altuia, după ani în care am interacționat unul cu altul și am frecventat aceleași cercuri. Am zis hai să încercăm”, a povestit actorul de la „Vacanța mare” în cadrul unui interviu mai vechi.

Mugur Mihăescu a avut mare succes în carieră, însă norocul nu l-a ocolit nici când a venit vorba despre dragoste. El are o familie frumoasă, unită și se mândrește cu soția și fiica sa. Celebrul actor postează destul de des fotografii cu Rodica și Ivona pe rețelele de socializare.

Se știau din liceu, apoi au fost colegi la facultate, însă relația lor a început abia după ce și-au terminat studiile „Nu aș fi crezut niciodată că va fi ceva între noi, dar s-a produs imposibilul. Iar căsătoria a fost o continuare fericită”, spunea Mugur Mihăescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cu ce se ocupă soția lui Mugur Mihăiescu

Sunt căsătoriți de 25 de ani, însă activează în domenii total diferite. Mugur Mihăiescu se ocupă cu actoria și afacerile, iar soția sa este profesoară de informatică.

Pentru a funcționa o căsnicie, actorul consideră că ambii parteneri trebuie să facă compromisuri.

„După atâția ani, nu îți mai poți închipui viața altfel. Este și obișnuință, este și iubire, e prelungirea firească a ființei tale. Nu o mai percepi altfel. Într-o căsnicie, amândoi trebuie să știe să facă multe compromisuri.

Este vorba de înțelepciunea fiecăruia, până la urmă! Iar loteria vieții te face să înțelegi dacă lozul tău a fost câștigător sau nu”, a declarat Mugur Mihăescu.

Citeşte şi:

Motivul pentru care Horațiu Mălăele a vrut să fugă din România. „Am simțit doar că nu se mai putea”

Claudia Pătrășcanu a spus dacă are sau nu iubit. Decizia luată de fosta soție a lui Gabi Bădălău: „Sunt un om foarte cerebral”

Cristi Borcea și-a luat mașină de 200.000 de euro, dar a donat-o imediat: „Îmi era rău în ea”