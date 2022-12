Despre ce este vorba, care este decizia juratei și cum se vor descurca Teodora Nedelcu, Elena Voineag, Mădălin Cîrje, Mirel Popinciuc, dar și ceilalți semifinaliști, telespectatorii pot afla urmărind mâine, 23 decembrie, de la 23:30, noua ediție Stand-Up Revolution, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

În urma tragerii la sorți realizată de Ilona Brezoianu și Șerban Copoț, echipele care se vor duela în ultima semifinală Stand-Up Revolution sunt: Elena Voineag VS Mario Nistor, Florin Gheorghe VS Andrei Negoiță, Teodora Nedelcu VS Augustin Zainea, Tudor Costina VS Sorin Șetreanu, Mădălin Cîrje VS Mirel Popinciuc. Când au aflat că au picat la duel, cei doi prieteni, dar și antrenorii lor – Dan Badea și Maria Popovici – au devenit extrem de agitați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„La Cîrje – asta e problema: deja e al doilea an la rând când pică la duel cu un prieten. Cu Alex Dobrotă n-a fost așa supărat când s-a duelat cu el.

Cumva, noi am crescut împreună… adică, din aceeași perioadă ne-am apucat de stand-up, ne știm deja de atâta timp, avem show-uri împreună. Și asta e: este dezamăgitor că nu putem ajunge amândoi în finală, într-adevăr“, a declarat Mirel Popinciuc, în timp ce adversarul lui avea o mie de întrebări pe secundă.

Recomandări Lider PNL reacționează la plângerile românilor din Ucraina că noua lege a minorităților adoptată de Kiev nu le dă drepturile înapoi: În aprilie, Zelenski ne-a promis altceva!

„Ce-i spun mamei acasă, când mă duc? Că mă bate deja al doilea rând un prieten?! Dar eu sunt cel mai prost în grupul meu de prieteni? Asta o să-i spun mamei mele?! Asta mi-e karma, asta mi-e crucea pe care trebuie să o car. Să mă bat cu prieteni super buni la stand-up“, a spus mai în glumă, mai în serios Mădălin Cîrje.

Materialele pregătite de cei doi semifinaliști și modalitățile în care au livrat glumele i-au făcut pe toți să caracterizeze momentele drept „epic battle între 2 prieteni“. Iar Dan Badea va exclama la un moment dat: „Meritau standing ovation!“.

„A fost un duel extraordinar, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am văzut în seara asta! Superbi amândoi! Mirel, ai niște sclipiri… nu știu de unde îți vin! Mădălin, pe de altă parte, ești extraordinar de solid și, în seara asta, ai venit din nou ca viitura, ai venit ca fluviul“, a punctat Teo.

Cine dintre cei doi a reușit să își adjudece un loc în marea finală Stand-Up Revolution, dar și cine sunt ceilalți concurenți care vor ajunge în ultima etapă a emisiunii, telespectatorii pot descoperi în cadrul celui mai nou episod, difuzat mâine seară, începând cu ora 23:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Tot atunci se va afla în ce situație unică a fost pusă Maria Popovici și cum au reacționat ceilalți jurați ai show-ului când au primit vestea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro Izbucneşte cel de-al TREILEA RĂZBOI MONDIAL! Avertismentul teribil transmis de Rusia. Putin e în focuri

Viva.ro Pictorial exclusiv cu Paula Seling și fiica ei, în vârstă de 9 ani: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!”

Observatornews.ro Porcul Marcel l-a depășit pe Jardel și a devenit cel mai mare din România. Joi însă, proprietarii l-au sacrificat

Știrileprotv.ro Povestea emoționantă a unui bucureștean care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat

FANATIK.RO Povestea emoționantă a bărbatului care n-a intrat la serbarea fiicei pentru că era prost îmbrăcat. „De Crăciun nu are ce pune pe masă”

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2022. Peștii au parte de o relativă liniște în familie, ceea ce e destul de neobișnuit, situația este pe cale să se schimbe