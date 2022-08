Într-o postare pe Instagram, vedeta a scris că Gabi Bădălău și soacra ei nu o lasă să vorbească cu copiii decât în prezența lor. Ea a mai adăugat și că aceștia au jignit-o de față cu micuții. „Astăzi, familia Bădălău a decis că trebuie să-mi aud copiii doar în prezența lor, le-a fost tras telefonul din mână, au punctat că nu îi interesează de nimeni și nimic, și atunci cât ei vor și doar în prezența lor îmi voi auzi copiii.

Copiilor li s a restricționat orice legătură atât cu mine, cât și cu bunica maternă la ordinul strict și cu pumnul în masă al acestei familii. Tot astăzi, doi copii minori au asistat la zeci de agresiuni verbale, emoționale și un act al alienării parentale, unde atât tatăl, cât și bunica paternă m-au jignit într-un mod stradal atât pe mine, cât și pe mama mea și-mi aduc zeci de insulte de față cu copiii noștri. Doi copii cărora nu li se oferă intimitate de a vorbi cu mama lor, cărora le este dor de mine și mie de ei, cărora le este teamă când tatăl tipă și nu fac exact cum el dictează, doi copii care nu au nicio vină pentru răzbunările, fricile și acțiunile acestei familii”, a scris ea.

„O bunică ce îmi traumatizează copiii emoțional și le vorbește urât despre mine, un tată care nu mai are limite și nu mai ține cont de nimic. Dacă ei cred că am ajuns la capătul puterilor, se înșală amarnic. Am doi copii sensibili și buni, îi cresc cu credință și iubire încât nicio vorbă urâtă despre mine și nicio ieșire de acest gen din partea lor nu ne pot despărți sufletește și îi voi aștepta acasă cu toată dragostea mea. (…)

Copiii mei vorbesc doar ce li se spune și nu au dreptul la liberă gândire și alegere. Copilul mic este pus să-mi arate degetul obscen, să-mi spună «valea», li se transmite să- mi spună că sunt urâtă, sunt cea mai rea mamă, să nu mai vină la mine și să rămână la ei. Este peste orice limită și lipsă de inimă să te joci cu sufletul unor copii atât de buni”, a mai dezvăluit vedeta în mediul online.

Gabi Bădălău și-a dus recent copiii într-o vacanță în Spania. Claudia Pătrășcanu nu s-a împotrivit. „Am emoții pentru ei de fiecare dată când pleacă. Copii au plecat în vacanță, mâine pleacă în Spania. Îi las în mâinile Domnului. Pleacă cu bunicii și cu toată familia lui Gabi. Pleacă două săptămâni, așa că mă relaxez și eu în acest timp, dar cu gândul la ei”, spunea acum câteva săptămâni la Antena Stars Claudia Pătrășcanu.

