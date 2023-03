Bianca Drăgușanu i-a deschis Claudiei Pătrășcanu un proces de defăimare în urma declarațiilor acide făcute de fosta soție a lui Gabi Bădălău. Vedeta dorește daune morale în valoare de 50.000 de euro. La prima înfățișare a procesului nu s-au prezentat, însă la a doua s-au văzut, dar degeaba, nu au încheiat conflictul.

„Doamna Drăgușanu a insistat că s-a încercat împăcarea de mai multe ori”

Cele două au surprins cu apariția lor, amândouă s-au îmbrăcat la fel, au purtat trenciuri negre, de piele, au avut chiar și părul prins la fel, în cos. Totodată, au surprins și cu ce s-a întâmplat în sala de judecată. Avocata Biancăi Drăgușanu a dezvăluit că cele două nu au ajuns la un numitor comun. Ea a mai dezvăluit că Pătrășcanu nu ar fi fost de acord cu încheierea procesului.

„A menționat că nu a jignit-o cu nimic. Am fost surprinși, cred că am fost surprinși toți cu privire la acest aspect. Doamna președintă a insistat în sensul de a se împăca părțile. Doamna Drăgușanu a insistat că s-a încercat împăcarea de mai multe ori din partea dânsei, dar nu a avut niciun succes.

Nici astăzi nu am avut niciun succes în ceea ce privește această stingere a unui conflict în mod amiabil. Mijloacele de probe au fost înregistrările, precum și diverse materiale de presă publice, pe care le știe toată lumea”, a declarat avocata Biancăi Drăgușanu, pentru spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu: „Nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”

Ieri, înainte de a merge la procesul cu Bianca Drăgușanu, Claudia Pătrășcanu dezvăluia că ea crede că procesul nu își are rostul. „Care e problema, că noi suntem într-un post, postul mare al Paștelui. Vă imaginați, noi creștinii suntem într-un post, acest proces s-a deschis în post al Paștelui”, a răbufnit ea.

„Nu are legătură și spune multe. Nu vreau să spun mai nimic, să fiu bună, să fiu pașnică. De ce se pune presiune pe mine. De doi ani, tot mi se adresează multe, am dreptul la replică. Dumneavoastră mă știți pe mine, din 1998, de când m-am lansat eu în cariera mea în muzică și mă gândeam că sunt 21-22 de ani și cunosc.

Cunosc oameni din presă sau televiziune, am avut relații firești, nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”, a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Totodată, ea a atacat-o pe Bianca Drăgușanu. „Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum? Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă. Nu am jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu, care spunea că va arăta în acest proces toate probele ei împotriva Biancăi Drăgușanu.

