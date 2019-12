De Florian Gheorghe,

Lara Fabian – 14 ianuarie, Sala Polivalenta, Cluj-Napoca

Tarja Turunen -"360 Degrees" The Best of Tarja -23 ianuarie, (Circul Metropolitan București)

Lara Fabian – 3 februarie, Sala Palatului, București

Luka Šulić (2Cellos) -8 februarie, Sala Palatului, București

Bruce Dickinson – 8 februarie, Sala Radio, București

Chiar dacă nu va cânta, iconul heavy metal-ului, solistul legendarei trupe Iron Maiden vine la o întâlnire cu fanii săi alături de care își va lansa cartea autobiografică intitulată „What Does This Button Do? An Evening with Bruce Dickinson

Theatre Russian Ballet –”Lacul Lebedelor” -9 februarie, Opera Națională București

Nikos Vertis –27 februarie, Sala Palatului, București

Papa Roach și Hollywood Undead -3 martie, Arenele Romane, București

Maritza -7 martie, Sala Palatului, București

Soundart Festival 2020- 13 martie, Quantic Club, București

Richard Clayderman- ”La Belle Epoque”, 14 martie, Ateneul Român, București

Pink Martini – 30 martie, Sala Palatului, București

Goran Bregovici &The Wedding and Funeral Orchestra, 2 aprilie, Sala Palatului, București

Stjepan Hauser -16 aprilie, Sala Palatului, București

Avishai Cohen – 22 aprilie 2020, Sala Palatului, București

Wardruna – 8 mai, Arenele Romane, București

Machine Head – 12 mai, Quantic Club, București

Retro Music Festival 2020 – 29-31 mai, Romexpo, București

Muzica de altădată s-a bucurat de mare succes în 2019, când, la Retro Music Festival au dansat mii de români.East 17, Capella, Dr. Alban, Gibson Brothers ori C&C Music Factory sunt câteva din vedetele ce vor veni în 2020

Toto Cutugno -29 mai, Sala Palatului, București

The Concert -30 mai, Romexpo, București

SAGA Festival – 5-7 iunie, Parcul Izvor , București

În 2020 Bucureștiul va avea Untold-ul ori Neversea-ul său. Saga Festival își face debutul direct pe scena marilor festivaluri muzicale europene. Piesele a 150 de artiști se vor auzi la București.

Timp de 3 zile (5-7 iunie, Parcul Izvor), SAGA, primul festival de amploare dedicat muzicii electronice al Capitalei, se va desfășura pe tot perimetrul parcului din vecinătatea Palatului Parlamentului, pe 5 scene. Saga Festival anunță și primele confirmări, Tiësto, Alan Walker, Don Diablo, regele future-house-ului (FOTO), Disclosure (Howard and Guy Lawrence), Sister Bliss, numele reper al muzicii electronice, ce a făcut istorie cu proiectul Faithless, Marshmello și Meduza, lista întreagă a celor ce vor urca pe scenă urmând să fie făcută publică la începutul anului viitor.

