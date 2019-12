De Cristian Anton,

Când și unde are loc Electric Castle 2020

Electric Castle va avea loc între va avea loc între 15 și 19 iulie 2020 la Castelul Banffy din Bonțida, județul Cluj.

Cine cântă la Electric Castle 2020

Twenty one pilots, primul nume mare confirmat

Un comunicat al Electric Castle, transmis marți, arată că cel mai bun album rock al ultimei decade, conform clasamentului întocmit de Billboard, „Blurryface”, al trupei „Twenty one pilots” a înregistrat vânzări globale de 6,5 milioane albume.

„Primele nume confirmate pentru Electric Castle 2020 împlinesc un vis mai vechi al fanilor festivalului și anume prezența în România a trupei americane.

Lansați în 2009, sunt autorii celui mai bun album rock al ultimei decade, care, conform clasamentului întocmit de Billboard, a înregistrat vânzări globale de 6,5 milioane albume și 4 discuri de platină”, informează organizatorii festivalului clujean

În topul Billboard al celor mai bune piese rock lansate în ultimii 10 ani, trupa are nu mai puțin de trei single-uri – Heathens, Ride, Stressed Out. Iar lucrurile arată la fel de promițător și pentru cel mai recent album, Trench (2018), care are deja trei piese ajunse numărul unu. Cu puțin noroc, la Electric Castle vom avea parte de noi hituri semnate de Tyler Joseph și Josh Dun. Electric Castle:

Alături de „Twenty one pilots”, la ediția a opta Electric Castle de anul viitor sunt așteptați Foals, The Neighbourhood, Fisher, Steven Zhu și mulți alții.

Ce nume mai ajung la festivalul din Bonțida

Trupa britanică Foals a scos șase albume, toate ajunse în Top 10 în Marea Britanie, cel mai recent proiect fiind dublul album „Everything Not Saved Will Be Lost”, care a ajuns pe prima poziție în topurile britanice, în această toamnă.

De asemenea, The Neighbourhood ajung la Electric Castle cu materiale noi, într-un stil mult mai experimental decât hit-urile care i-au consacrat, precum „Sweater Weather”, fost numărul unu în topurile din 2013.

Pe scenele de la Electric Castle 2020 va urca și artistul australian Fisher, nominalizat la Premiile Grammy în 2019, la categoria Best Dance Recording.

Un alt artist care va evolua la Electric Castle 2020 este americanul Steven Zhu, care va aduce un show unic, construit în jurul „Ringos Desert”, cel mai recent album al său, ajuns numărul unu în iTunes Electronic Album Chart.

Alți artiști confirmați sunt Tycho, Floating Points, Purple Disco Machine (PDM), Rezz și Amon Tobin, Alec Benjamin, Camo & Krooked și High Contrast, dar și Meute, care bifează prima prezență la Electric Castle.

Cât costă biletele la Electric Castle 2020

Abonamentele pentru ediția a 8-a a Electric Castle sunt disponibile pe site-ul festivalului, fiind oferită și posibilitatea achiziționării lor în rate.

Abonamentele sunt disponibile la următoarele prețuri:

General Access Pass 499 lei, plus taxe

General Access Pass + Camping 499 lei + 140 lei, plus taxe

Premium Pass 999 lei, plus taxe

Premium Pass + Camping 999 lei + 140 lei, plus taxe

