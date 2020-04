De Livia Lixandru,

„Eu am venit din Germania asumat, știind că o să fiu băgat în carantină. Am zis că 14 zile e ok. Mi s-a spus de dimineață, de cum am ajuns în vama Cenad, cum că ne vor băga în carantină în cea mai apropiată locație de unde avem domiciliul.

Am semnat și o declarație pe propria răspundere cu privire la acest lucru. Noi fiind un grup de 6 persoane, ne-au lăsat ultimii pentru repatrierea noastră. La momentul acela am fost așa: 2 din Iași, 1 din Petroșani, 1 din Drobeta Turnu Severin, 1 persoană din Constanța și eu, din București’, a spus Cezar, pentru click.ro

Artistul a spus că încă nu s-au făcut teste, iar că centrul de carantină este îngrozitor.

„Sunt în Lugoj și sunt în carantină instituționalizată, în ziua 4. E posibil să am COVID-19. Nu s-au făcut (încă) teste. Carantina e într-un loc greu de imaginat. Locația este în incinta liceului tehnologic „Valeriu Braniște”. La intrarea în internat este mizerie.

Focar de infecție, plus animale nedomesticite care împrăștie gunoaiele zi de zi prin curte, pentru că nu există vreo persoană care să le adune. Pe clădirea în care stăm scrie „internat”. Noi suntem la parter, unde suntem carantinați, este un hol lung, de 15 metri(…)”, povestește artistul.

„Am atras atenția, dar nu s-a întâmplat nimic”

Cezar spune că nu toți poartă măști și măști. Mai mult, nu au termometre pentru a măsură temperatura fiecărui pacient suspect.

„Intrările în cameră se fac de pe un hol comun. Nu poartă toți măști și mănuși, iar din câte știu eu, există cel puțin un un domn în vârstă care prezintă simptome COVID-19 (tuse seacă, din păcate nu pot să-i iau temperatura) și cu care împărțim toate cele menționate mai sus.

Da, am atras atenția, dar încă nu s-a întâmplat nimic. Noi nu prezentăm (deocamdată) nici un fel de simptome. Erau fecale peste tot, la baie, iar noi am zis să ștergem, să dezinfectăm, să curățăm. Am făcut WC-urile funcționale”, a încheiat acesta.

