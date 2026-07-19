„Azi împlinesc 49 de ani. De obicei, în ziua asta, mă opresc și mă gândesc la anul care a trecut, ce am realizat, ce n-am reușit, ce îmi doresc să fac de-acum înainte. Anul ăsta am simțit ceva diferit. Am simțit o liniște.

O acceptare, o împăcare, o libertate pe care nu am mai simțit-o așa până acum. Un sentiment de-acasa, dar nu unul legat de un loc anume, ci de mine însămi. O liniște care nu ține de ce se întâmplă în exterior, ci vine din interior, indiferent de ce se schimbă în jur.

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Cred că a pornit dintr-un singur lucru: am renunțat la tot ce era nepotrivit pentru mine, oricât de greu sau dureros a fost. Am renunțat, mai întâi, să mai joc un rol, să fac orice ca ceilalți să se simtă bine, chiar dacă eu nu mă simțeam bine.

Mi-a luat mult să înțeleg că liniștea celorlalți nu trebuie plătită din energia mea, și că nu e treaba mea ca toată lumea din jur să fie fericită tot timpul. Apoi am observat că mă tot comparam cu femei aflate în cu totul alt punct al vieții lor, ca și cum am fi fost, cumva, în aceeași cursă. Am renunțat și la asta.

Fiecare merge în ritmul ei, și acum înțeleg cât de liniștitor e gândul ăsta, nu descurajant, cum credeam înainte.