„Azi împlinesc 49 de ani. De obicei, în ziua asta, mă opresc și mă gândesc la anul care a trecut, ce am realizat, ce n-am reușit, ce îmi doresc să fac de-acum înainte. Anul ăsta am simțit ceva diferit. Am simțit o liniște.
O acceptare, o împăcare, o libertate pe care nu am mai simțit-o așa până acum. Un sentiment de-acasa, dar nu unul legat de un loc anume, ci de mine însămi. O liniște care nu ține de ce se întâmplă în exterior, ci vine din interior, indiferent de ce se schimbă în jur.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 9
Cred că a pornit dintr-un singur lucru: am renunțat la tot ce era nepotrivit pentru mine, oricât de greu sau dureros a fost. Am renunțat, mai întâi, să mai joc un rol, să fac orice ca ceilalți să se simtă bine, chiar dacă eu nu mă simțeam bine.
Mi-a luat mult să înțeleg că liniștea celorlalți nu trebuie plătită din energia mea, și că nu e treaba mea ca toată lumea din jur să fie fericită tot timpul. Apoi am observat că mă tot comparam cu femei aflate în cu totul alt punct al vieții lor, ca și cum am fi fost, cumva, în aceeași cursă. Am renunțat și la asta.
Fiecare merge în ritmul ei, și acum înțeleg cât de liniștitor e gândul ăsta, nu descurajant, cum credeam înainte.
Am renunțat să mai zâmbesc când nu aveam chef, doar ca să nu par rece sau arogantă.. Și am renunțat să mai amân bucuria pentru < Pe parcursul anilor, Andreea Raicu și-a dat seama că nu are nevoie de lucruri mari pentru a fi fericită. „Cel mai mult m-a surprins ce am descoperit pe parcurs: că fericirea mea stă în lucruri foarte simple. Timp cu oamenii pe care îi iubesc în care să facem lucruri simple, să ne plimbăm, să gătim acasă serata, să avem discuții pe diverse teme care aduc multe perspective. Azi sunt fericită că pot să spun ce cred, cu voce tare. Că pot să pun limite și întrebări, fără să mă tem că voi fi respinsă pentru asta. Fac lucruri la care, cu ani în urmă, nici nu m-aș fi gândit, am găsit un curaj pe care nu știam că îl am și mă bucur de fiecare clipă mult mai mult decât am făcut-o vreodată”, se mai arată în textul vedetei.
Pe parcursul anilor, Andreea Raicu și-a dat seama că nu are nevoie de lucruri mari pentru a fi fericită. „Cel mai mult m-a surprins ce am descoperit pe parcurs: că fericirea mea stă în lucruri foarte simple. Timp cu oamenii pe care îi iubesc în care să facem lucruri simple, să ne plimbăm, să gătim acasă serata, să avem discuții pe diverse teme care aduc multe perspective.
Azi sunt fericită că pot să spun ce cred, cu voce tare. Că pot să pun limite și întrebări, fără să mă tem că voi fi respinsă pentru asta. Fac lucruri la care, cu ani în urmă, nici nu m-aș fi gândit, am găsit un curaj pe care nu știam că îl am și mă bucur de fiecare clipă mult mai mult decât am făcut-o vreodată”, se mai arată în textul vedetei.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.