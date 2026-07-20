Locuitorii din Bușteni au reacționat pe pagina de Facebook a Primăriei Bușteni, nemulțumiți de ritmul alert al construcțiilor din mijlocul pădurilor și defrișările cauzate de acestea.

„Vă mirați de viiturile din Bușteni? Păi, de ce? De vilele construite în mijlocul pădurii, v-ați mirat? Mijlocul pădurii de altădată, că acum e oraș pe-acolo. Ați reacționat în vreun fel? V-ați plâns când s-a redus pădurea de pe versanți? Ați postat pe Facebook cum se construiesc pensiuni pe unde ar trebui să umble doar urși și căprioare? Nu v-ați plâns? Nu v-ați mirat? N-ați postat nimic din toate astea, până la viitura de azi?”, scrie una dintre comentatoare.

O localnică a scris un mesaj în același ton: „Defrișări plăcute în continuare, să ne cumpărați și o barcă! Tăiați ca la balamuc de pe sus și ne mirăm de ce urșii dorm la noi în curte și de ce apa ajunge la geam!!! Ferească Dumnezeu!”. La fel consideră și un alt comentator, care critică autoritățile locale: „Defrișările și neglijarea canalelor, lipsa investițiilor în infrastructură, reacțiile tardive ale autorităților locale sunt probleme nerezolvate de decenii!!”

De altfel, majoritatea comentariilor au un ton critic la adresa autorităților și reclamă defrișări zilnice necontrolate în Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal.