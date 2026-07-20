Imagini inedite cu iubita lui Lamine Yamal. Mesajul transmis de Ines Garcia, după ce Spania a câștigat Cupa Mondială

Lamine Yamal a fost unul dintre jucătorii decisivi ai Spaniei în finala Cupei Mondiale, câștigată cu 1-0 în fața Argentinei. La scurt timp după fluierul final, iubita fotbalistului, Inés García Santos, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, iar răspunsul campionului mondial nu a întârziat să apară.

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Mesajul transmis de iubita lui Lamine Yamal după victoria Spaniei

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istorie după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, în finala Cupei Mondiale disputată pe MetLife Stadium din New Jersey. Printre protagoniștii turneului s-a numărat și Lamine Yamal. La doar 19 ani, extrema spaniolă a avut un rol important în parcursul echipei pregătite de Luis de la Fuente.

La câteva ore după finală, iubita fotbalistului, Inés García Santos, a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de Lamine Yamal, însoțită de un mesaj emoționant. „Ai reușit. Felicitări, iubirea mea, ești campion mondial!”

Fotbalistul i-a răspuns în secțiunea de comentarii cu un mesaj la fel de afectuos. „Te iubesc, iubirea mea!”

Postarea a strâns rapid mii de reacții, iar numeroși fani i-au felicitat pe cei doi. Alții au glumit spunând că Inés García Santos a fost „talismanul norocos” al Spaniei pe parcursul campaniei care a adus titlul mondial.

Cum s-au cunoscut Lamine Yamal și Inés García Santos

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Lamine Yamal și Inés García Santos s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. Influencerița, cunoscută pentru conținutul despre modă și lifestyle, a negat zvonurile potrivit cărora relația lor ar fi început în urma unei întâlniri spectaculoase.

Într-un videoclip publicat pe TikTok și ulterior șters, ea a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

„Iată povestea adevărată, rețele sociale! Mi-ar plăcea să vă spun o poveste incredibilă, cum că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, mi-au căzut hârtiile, iar el m-a ajutat să le strâng.”

Apoi a clarificat modul în care s-au cunoscut. „Nu, nu, nu. Ne-am cunoscut pe rețelele sociale.”

Cei doi și-au făcut publică relația în 2026, când Inés García Santos a apărut alături de Lamine Yamal la cina organizată de FC Barcelona la finalul sezonului, cu aproximativ o lună înainte de debutul Cupei Mondiale.

Lamine Yamal, unul dintre cei mai tineri campioni mondiali

La doar 19 ani și șase zile, Lamine Yamal a intrat în istorie, devenind unul dintre cei mai tineri fotbaliști care au câștigat atât Campionatul European, cât și Cupa Mondială.

Internaționalul spaniol a contribuit și la succesul Spaniei de la EURO 2024, iar până acum a fost titular în 13 meciuri disputate de naționala Spaniei la marile turnee finale, toate încheiate cu victorii.

După finala Cupei Mondiale, selecționerul Luis de la Fuente l-a lăudat pe tânărul jucător. „A jucat fotbal extraordinar, iar această experiență îl va ajuta să se maturizeze și să devină un fotbalist și mai valoros.”

Inés García Santos este urmărită de milioane de oameni

În afara relației cu Lamine Yamal, Inés García Santos și-a construit o carieră în mediul online. La 21 de ani, creatoarea de conținut are aproximativ două milioane de urmăritori pe TikTok și două milioane pe Instagram. Ea publică frecvent recomandări de produse de înfrumusețare, sfaturi de stil, ținute vestimentare și imagini inspirate din moda tradițională spaniolă.

Pe parcursul Cupei Mondiale, influencerița și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru iubitul său, publicând fotografii în tricoul naționalei Spaniei și mai multe mesaje dedicate acestuia.

După victoria Spaniei cu 2-0 în fața Franței, rezultat care a calificat echipa în finală, Inés García Santos a distribuit o fotografie în care îi îmbrățișa pe Lamine Yamal și a scris: „Ești în finală! Ne vedem la New York.”

Cu o lună înainte, după primul său gol la Cupa Mondială, Lamine Yamal le dedica reușita celor mai apropiați oameni din viața sa. „Îi dedic acest gol mamei mele, iubitei mele, prietenilor mei și tuturor celor de acasă, din Mataró.”

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