Benzina s-a scumpit cu 4 bani și în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, unde prețul minim a urcat de la 8,68 la 8,72 lei/l. În Timișoara, prețul a rămas neschimbat, la 8,59 lei/l. Motorina standard se vinde la aceleași prețuri minime ca duminică în toate cele cinci orașe analizate, însă MOL și Lukoil au majorat în București tariful cu 10 bani pe litru, potrivit datelor publicate de peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, luni, 20 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni 8,69 lei/l și se găsește la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. Prețul minim din Capitală este cu un ban mai mare decât duminică, 19 iulie, atunci când cea mai ieftină benzină costa 8,68 lei/l și era vândută de Lukoil.

Benzina s-a scumpit luni, 20 iulie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

La Petrom, benzina standard costă 8,72 lei/l. Socar vinde carburantul cu 8,74 lei/l la stațiile de pe bulevardul Theodor Pallady și bulevardul Basarabia. Lukoil a majorat prețul benzinei de la 8,68 la 8,77 lei/l, o creștere de 9 bani într-o singură zi. În urma acestei scumpiri, compania nu mai are cea mai ieftină benzină din București. La Rompetrol, OMV și MOL, un litru de benzină standard costă 8,78 lei, fără schimbări față de duminică.

Raportat la cele cinci orașe analizate, cea mai ieftină benzină rămâne în Timișoara, unde un litru costă 8,59 lei la Socar, la fel ca în ziua precedentă. În București, prețul minim este de 8,69 lei/l. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cea mai ieftină benzină standard costă 8,72 lei/l, cu 4 bani mai mult decât duminică.

Cât costă motorina în București, luni, 20 iulie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,44 lei/l și se găsește la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. Prețul este neschimbat față de duminică. La Petrom, motorina standard se vinde cu 9,49 lei/l. Socar comercializează carburantul cu 9,49 lei/l în stația de pe bulevardul Basarabia și cu 9,54 lei/l la cea de pe bulevardul Theodor Pallady. La OMV, motorina costă 9,55 lei/l, același tarif ca duminică. MOL și Lukoil au majorat însă prețul motorinei cu 10 bani, de la 9,55 la 9,65 lei/l. Rompetrol vinde și luni motorina standard cu 9,65 lei/l.

Raportat la orașele analizate, cea mai ieftină motorină este în Timișoara, unde costă 9,36 lei/l la Socar. În București, prețul minim este de 9,44 lei/l. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 9,49 lei/l. Toate aceste prețuri minime au rămas neschimbate față de duminică.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și ora actualizării. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică prețurile de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 20 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă luni 8,59 lei/l, același preț ca duminică, la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ693, la ieșirea Orțișoara-Seceani de pe autostrada A1. În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/l, de asemenea neschimbat față de ziua precedentă, și este afișat de o stație Gazprom.

Față de duminică, benzina s-a scumpit cu un ban în București și cu 4 bani în Cluj-Napoca, Iași și Constanța. În Timișoara, prețul minim al benzinei a rămas la 8,59 lei/l, iar motorina nu s-a scumpit în niciunul dintre cele cinci orașe analizate.

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