Orașul de vis la doar o oră de România care îi cucerește imediat pe turiști

Când ne gândim la o escapadă de vară ideală, mintea ne zboară adesea către plajele aglomerate din sudul Europei sau către marile metropole sufocate de arșiță. Totuși, Europa „ascunde” o destinație perfectă pentru un city-break, situată la doar o oră de zbor distanță de România. Este vorba despre Viena, supranumit și „orașul viselor”, o capitală europeană extrem de aerisită, unde transportul în comun devine complet inutil dacă iubești plimbările la pas.

Viena este considerat orașul în care poți merge oriunde pe jos

Viena este renumită la nivel mondial pentru târgurile sale magice de Crăciun, însă puțini turiști străini îi cunosc adevăratul potențial pe timp de vară. Dincolo de palatele imperiale și arhitectura gotică spectaculoasă, capitala Austriei ascunde o oază verde unică în Europa: podgorii întinse chiar pe colinele sale, unde poți evada din calea caniculei.

Mai mult decât atât, jurnaliștii britanici de la Express l-au numit și „destinația de vară în care poți ajunge oriunde pe jos”.

Orașul de vis la o oră de România unde scapi de caniculă și te plimbi doar pe jos printre clădiri superbe
Centrul istoric este compact, iar străzile curate și umbroase te invită să descoperi comorile orașului la pas. Sursa foto: Shutterstock

Viena este considerată una dintre cele mai accesibile capitale din lume pentru pietoni. Una dintre cele mai cunoscute atracții este Catedrala Sfântul Ștefan, un monument gotic impresionant, cu un acoperiș din țigle colorate, unde accesul în nava principală este complet gratuit.

Cum pot scăpa turiștii de caniculă în Viena

Pentru localnici și turiștii care vor să se răcorească în zilele toride, malurile Canalului Dunării și Dunărea Veche reprezintă adevărate refugii.

Aici, zonele verzi sunt mărginite de docuri de lemn și sălcii plângătoare, unde oamenii sar direct în apă pentru a înota. Atmosfera amintește de o zi la plajă, chiar în mijlocul uneia dintre cele mai elegante metropole din lume.

Podgoriile ascunse de lângă Viena atrag turiștii care vor să scape de caniculă

Ceea ce face ca Viena să fie cu adevărat specială în timpul verii este prezența podgoriilor sale spectaculoase, situate la marginea orașului, dar ușor accesibile la pas sau după o scurtă plimbare. Spre deosebire de cramele pretențioase din Franța sau Italia, atmosfera de pe colinele vieneze este extrem de relaxată, rustică și primitoare.

Orașul de vis la o oră de România unde scapi de caniculă și te plimbi doar pe jos printre clădiri superbe
Ceea ce face ca Viena să fie cu adevărat specială în timpul verii este prezența podgoriilor sale spectaculoase. Sursa foto: Shutterstock

În aceste zone de poveste funcționează așa-numitele Buschenschank, taverne tradiționale austriece unde fermierii locali servesc exclusiv vinurile proprii și preparate culinare reci, realizate în casă.

Printre locurile recomandate de jurnaliștii britanici se numără:

  • Mayer am Nussberg: Localul ideal pentru a petrece după-amiaza pe șezlonguri, privind apusul de soare peste colinele Vienei.
  • Buschenschank Feuerwehr Wagner: O tavernă cu o grădină luxuriantă, care oferă vederi panoramice spectaculoase asupra fluviului Dunărea.
  • Monte Nucum Buschenschank: O cabană pitorească aflată chiar pe marginea unui traseu de drumeție, cu bănci așezate direct între rândurile de viță-de-vie.

Cât costă vinurile în podgoriile de lângă Viena

Prețurile sunt surprinzător de accesibile pentru o capitală europeană. O sticlă de vin alb autohton de calitate superioară costă în jur de 15 euro în aceste taverne.

De asemenea, băutura favorită a localnicilor pe timp de vară este Weisser Spritzer, șprițul de vin alb, pe care îl poți savura la terasele de pe malul Dunării sau din podgorii la prețuri cuprinse între 3,90 și 5 euro paharul. Viena demonstrează astfel că este o destinație perfectă pentru toate sezoanele, oferind un mix unic de cultură, răcoare și natură.

Orașul de vis la o oră de România unde scapi de caniculă și te plimbi doar pe jos printre clădiri superbe
Prețurile sunt surprinzător de accesibile pentru o capitală europeană. O sticlă de vin alb autohton de calitate superioară costă în jur de 15 euro în aceste taverne. Sursa foto: Shutterstock

Un alt loc de vizitat este Monte Nucum Buschenschank, situat pe o potecă de munte, unde mesele așezate printre rândurile de viță-de-vie creează un cadru de vis.

Deși prețurile sunt puțin mai ridicate – între 24 și 27 de euro pe sticlă – vinul merită fiecare cent. „Grüner Veltliner, un vin alb sec și răcoritor, e perfect pentru a-ți răsfăța simțurile”, remarcă autorul articolului din publicația britanică.

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