Beneficiile pe care le are expunerea la soare dimineața

Expunerea timp de 30 de minute la razele solare, înainte de ora 10.00, ajută la reglarea ritmului circadian, îmbunătățește starea de spirit și crește nivelul de energie, conform profesorului Claas Lahmann de la Spitalul Universitar din Freiburg.

„Lumina soarelui dimineața este cel mai bun ceas deșteptător pentru ritmul nostru intern”.

Acest obicei simplu stimulează producția de serotonină, cunoscută drept „hormonul fericirii”.

Expunerea corectă la lumina solară nu doar că ne poate face mai veseli, dar poate contribui și la o mai bună calitate a somnului.

„Studiile arată că persoanele care petrec aproximativ 30 de minute la soare înainte de ora 10.00 adorm mai devreme și au un somn mai odihnitor”, adaugă Lahmann.

În plus, interacțiunile sociale pot crește atunci când suntem mai activi, ceea ce aduce un beneficiu suplimentar pentru starea noastră de bine.

Totuși, expunerea excesivă la lumină poate deregla ritmul circadian.

„Aceasta poate cauza dificultăți de adormire și iritabilitate a doua zi. Totuși, vara, avem nevoie de mai puțin somn decât iarna – o reducere de 30 de minute până la o oră este complet în regulă”, afirmă profesorul Lahmann.

Impactul luminii solare asupra sănătății inimii

Lumina soarelui poate influența pozitiv și sănătatea cardiovasculară. Profesorul Thomas Münzel, de la Universitatea din Mainz, subliniază că „lumina soarelui poate determina eliberarea în piele a unor substanțe care dilată vasele de sânge, cum ar fi oxidul nitric, reducând ușor tensiunea arterială”.

Totuși, avertizează acesta, „doza este esențială, mai ales în această vară, este extrem de important să facem diferența între lumina naturală benefică și căldura periculoasă”.

Expunerea prelungită la căldură intensă poate duce la probleme cardiovasculare grave, precum scăderea tensiunii arteriale, deshidratarea sau creșterea riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

„Căldura trebuie tratată la fel de serios ca gheața iarna”, avertizează Münzel, recomandând activități fizice dimineața devreme sau seara târziu, hidratare corespunzătoare, purtarea hainelor ușoare și evitarea expunerii la soare în timpul prânzului.

Lumina soarelui contribuie și la îmbunătățirea funcțiilor cognitive

Pe lângă beneficiile fizice, lumina soarelui contribuie și la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Vitamina D, produsă de piele sub influența razelor UV-B, joacă un rol esențial în sănătatea creierului. Studiile au arătat că deficiența acestei vitamine este asociată cu probleme de concentrare, dificultăți de procesare a informațiilor și instabilitate emoțională.

„După corectarea deficienței, aproximativ 50% dintre aceste tulburări s-au ameliorat”, arată cercetările citate de Medonet.

De asemenea, expunerea moderată la soare sprijină sistemul imunitar și ajută la protejarea sistemului nervos central, conform unui studiu realizat de Universitatea din Münster.

Care sunt riscurile expunerii la soare

Deși expunerea la soare are numeroase beneficii, trebuie să fim atenți la riscurile asociate. Contactul direct și prelungit cu razele solare poate duce la arsuri, îmbătrânirea prematură a pielii sau chiar cancer de piele.

De asemenea, temperaturile ridicate pot avea un impact negativ asupra sistemului digestiv. Radiațiile UV ajută la reducerea stresului și stimulează imunitatea, dar căldura excesivă poate duce la probleme gastro-intestinale, cum ar fi indigestii sau infecții provocate de alimente alterate. Profesorii Lahmann și Münzel sfătuiesc să ne adaptăm comportamentul la condițiile meteo extreme, pentru a preveni riscurile.

Pentru a profita de beneficiile luminii solare, expunerea trebuie să fie moderată și controlată. Este esențial să ne obișnuim treptat pielea cu soarele și să folosim întotdeauna protecție solară.

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