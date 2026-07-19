Cine sunt cei doi britanici care au decis să vândă tot și să se mute pe barcă

Un cuplu din Bolton, Marea Britanie, și-a schimbat radical viața: au renunțat la slujbele tradiționale, și-au vândut aproape toate bunurile și s-au mutat pe o barcă îngustă, reducându-și cheltuielile lunare de la aproximativ 2.300 de euro la doar 920 de euro.

Daniel Blyth, de 32 de ani, și soția sa, Charlotte, de 35 de ani, au descoperit această viață după ce au urmărit online poveștile altor persoane care trăiesc pe bărci, relatează Mirror.

Cum a început aventura pe apă și de ce au decis să vândă tot

Daniel și Charlotte s-au cunoscut în 2024, iar un an mai târziu au decis să experimenteze viața pe apă, cumpărând o mică barcă cu motor.

„Am fost plecați cu ea în fiecare weekend – nu ne mai puteai da jos de pe ea”, a explicat Charlotte.

Această experiență i-a convins să facă pasul cel mare. În 2025, cuplul a vândut barca mică și a achiziționat, prin intermediul Facebook Marketplace, o barcă îngustă cu trei dormitoare pentru 11.600 de euro.

După luni de renovări care au inclus înlocuirea plăcilor motorului, eliminarea ruginii și instalarea unei bucătării noi, cei doi s-au mutat pe barcă în iunie 2026.

Cuplul de britanici a redus costurile cu peste 1.000 de euro

În timp ce locuiau într-o locuință închiriată în Bolton, cei doi cheltuiau circa 2.300 de euro lunar pentru chirie, facturi și alimente. Acum, cuplul susține că trăiește cu doar 920 de euro pe lună, bani care acoperă costurile pentru internet, butelii de gaz, alimente și licența de navigație.

„Este mult mai ieftin decât să locuiești într-o casă”, a spus Daniel. Mutarea pe barcă a implicat un sacrificiu semnificativ: cei doi au vândut aproape tot ce dețineau.

„Am realizat că nu avem nevoie de atât de multe lucruri pe cât credeam”, a declarat Charlotte. Aceasta a adăugat că viața pe barcă i-a învățat să fie mai răbdătoare și mai practică: „Acum facem totul singuri pe barcă, iar acest lucru este foarte satisfăcător”.

Cuplul a renunțat la curent electric

Barca lor nu este conectată permanent la stâlpii sau rețelele publice de electricitate ale unui oraș. Ei își produs singuri energia și își gestionează foarte bine resursele, fără să facă risipă. Cei doi parteneri se mută o dată la 14 zile într-o locație nouă.

Aceasta este o obligație legală în Marea Britanie pentru cei care nu plătesc o taxă de ancorare permanentă într-un singur port. Totodată, legea britanică a canalelor obligă posesorii de bărci cu statut de „navigator continuu” să își schimbe locul de acostare cel puțin o dată la două săptămâni, călătorind constant.

Până acum, au navigat prin Merseyside, Macclesfield, Staffordshire și Worcestershire. Traiul lor este în mare parte independent: folosesc butelii de gaz pentru gătit, un serviciu de internet prin satelit și își reumplu gratuit rezervorul de apă de 250 de litri la punctele de pe canal. Pentru cumpărături, își comandă produsele online și le ridică din parcările din apropierea canalului.

Britanicii au rămas cu o datorie de 11.000 de euro pentru reparațiile bărcii

Totuși, viața pe barcă nu este lipsită de provocări. În prezent, cuplul se confruntă cu o factură de reparații de 11.600 de euro pentru a înlocui baza deteriorată a bărcii, care riscă să se scufunde.

Chiar și așa, cei doi au găsit un mod ingenios prin care să își câștige veniturile. Aceștia au devenit influenceri și documentează fiecare călătorie prin canalele navigabile din Marea Britanie.

Inspirați de alți creatori de conținut care documentează viața pe bărci, Daniel, fost meșter, și Charlotte, care lucra anterior în domeniul îngrijirii, au renunțat la joburile lor pentru a se dedica în totalitate creării de conținut pe rețelele sociale. Cu peste 5.000 de urmăritori pe Facebook și aproape 2.000 de abonați pe YouTube, ei își împărtășesc experiențele, atât bune, cât și rele.

„Am început să documentăm doar pentru noi, dar oamenii au început să ne urmărească, așa că am decis să continuăm. Împărtășim atât zilele bune, cât și pe cele mai dificile – nu este totul roz și relaxant”, a explicat Daniel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
Libertateapentrufemei.ro
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 18:00
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 14:56
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Adevarul.ro
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Stiri Mondene 17:15
Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Stiri Mondene 16:18
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
ObservatorNews.ro
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Mediafax.ro
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Redactia.ro
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 18:00
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 14:56
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului