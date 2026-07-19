Cine sunt cei doi britanici care au decis să vândă tot și să se mute pe barcă

Un cuplu din Bolton, Marea Britanie, și-a schimbat radical viața: au renunțat la slujbele tradiționale, și-au vândut aproape toate bunurile și s-au mutat pe o barcă îngustă, reducându-și cheltuielile lunare de la aproximativ 2.300 de euro la doar 920 de euro.

Daniel Blyth, de 32 de ani, și soția sa, Charlotte, de 35 de ani, au descoperit această viață după ce au urmărit online poveștile altor persoane care trăiesc pe bărci, relatează Mirror.

Cum a început aventura pe apă și de ce au decis să vândă tot

Daniel și Charlotte s-au cunoscut în 2024, iar un an mai târziu au decis să experimenteze viața pe apă, cumpărând o mică barcă cu motor.

„Am fost plecați cu ea în fiecare weekend – nu ne mai puteai da jos de pe ea”, a explicat Charlotte.

Această experiență i-a convins să facă pasul cel mare. În 2025, cuplul a vândut barca mică și a achiziționat, prin intermediul Facebook Marketplace, o barcă îngustă cu trei dormitoare pentru 11.600 de euro.

După luni de renovări care au inclus înlocuirea plăcilor motorului, eliminarea ruginii și instalarea unei bucătării noi, cei doi s-au mutat pe barcă în iunie 2026.

Cuplul de britanici a redus costurile cu peste 1.000 de euro

În timp ce locuiau într-o locuință închiriată în Bolton, cei doi cheltuiau circa 2.300 de euro lunar pentru chirie, facturi și alimente. Acum, cuplul susține că trăiește cu doar 920 de euro pe lună, bani care acoperă costurile pentru internet, butelii de gaz, alimente și licența de navigație.

„Este mult mai ieftin decât să locuiești într-o casă”, a spus Daniel. Mutarea pe barcă a implicat un sacrificiu semnificativ: cei doi au vândut aproape tot ce dețineau.

„Am realizat că nu avem nevoie de atât de multe lucruri pe cât credeam”, a declarat Charlotte. Aceasta a adăugat că viața pe barcă i-a învățat să fie mai răbdătoare și mai practică: „Acum facem totul singuri pe barcă, iar acest lucru este foarte satisfăcător”.

Cuplul a renunțat la curent electric

Barca lor nu este conectată permanent la stâlpii sau rețelele publice de electricitate ale unui oraș. Ei își produs singuri energia și își gestionează foarte bine resursele, fără să facă risipă. Cei doi parteneri se mută o dată la 14 zile într-o locație nouă.

Aceasta este o obligație legală în Marea Britanie pentru cei care nu plătesc o taxă de ancorare permanentă într-un singur port. Totodată, legea britanică a canalelor obligă posesorii de bărci cu statut de „navigator continuu” să își schimbe locul de acostare cel puțin o dată la două săptămâni, călătorind constant.

Până acum, au navigat prin Merseyside, Macclesfield, Staffordshire și Worcestershire. Traiul lor este în mare parte independent: folosesc butelii de gaz pentru gătit, un serviciu de internet prin satelit și își reumplu gratuit rezervorul de apă de 250 de litri la punctele de pe canal. Pentru cumpărături, își comandă produsele online și le ridică din parcările din apropierea canalului.

Britanicii au rămas cu o datorie de 11.000 de euro pentru reparațiile bărcii

Totuși, viața pe barcă nu este lipsită de provocări. În prezent, cuplul se confruntă cu o factură de reparații de 11.600 de euro pentru a înlocui baza deteriorată a bărcii, care riscă să se scufunde.

Chiar și așa, cei doi au găsit un mod ingenios prin care să își câștige veniturile. Aceștia au devenit influenceri și documentează fiecare călătorie prin canalele navigabile din Marea Britanie.

Inspirați de alți creatori de conținut care documentează viața pe bărci, Daniel, fost meșter, și Charlotte, care lucra anterior în domeniul îngrijirii, au renunțat la joburile lor pentru a se dedica în totalitate creării de conținut pe rețelele sociale. Cu peste 5.000 de urmăritori pe Facebook și aproape 2.000 de abonați pe YouTube, ei își împărtășesc experiențele, atât bune, cât și rele.

„Am început să documentăm doar pentru noi, dar oamenii au început să ne urmărească, așa că am decis să continuăm. Împărtășim atât zilele bune, cât și pe cele mai dificile – nu este totul roz și relaxant”, a explicat Daniel.

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