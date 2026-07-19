Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile președinției

Primul om în stat poate lipsi din spațiul public, însă discreția politică, uneori spre tăcere totală, nu se concretizează și în perioade de repaus oficial. Așadar, președintele Nicușor Dan, după un an și aproape două luni de mandat, nu și-a luat deloc un concediu oficial sau o scurtă perioadă de odihnă, ca alți șefi de stat.

„În conformitate cu dispozițiile constituționale, preşedintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate altei persoane. Specificul acestui mandat, care nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii, implică exercitarea de către preşedintele României, în mod permanent și neîntrerupt, a prerogativelor sale constituționale și îndeplinirea atribuțiilor legale.

În acest context, vă comunicăm că președintele României, domnul Nicușor Dan, nu beneficiază de zile de concediu de odihnă.”

Explicații Presidency privind zilele de concediu ale lui Nicușor Dan

Potrivit unei analize a Libertatea, prin consultarea agendei lună cu lună de la începutul mandatului, Nicușor Dan a avut un program uneori aerisit din punct de vedere al participării la evenimente și întâlniri.

Cinci zile cu activități anunțate

Februarie 2026 a fost luna în care a avut minimul de zile cu evenimente pe agenda sa publică. Mai precis, în doar cinci zile din acea lună sunt consemnate întâlniri în Belgia, Statele Unite ale Americii și România. Nicușor Dan a fost la Consiliul Păcii de la Washington, structură patronată de Donald Trump, dar a apucat să se vadă în acea lună și cu liderii coaliției de guvernare.

De asemenea, august 2025 a fost o lună cu doar cinci zile cu activitate. În trei dintre aceste zile au fost participări, „în format videoconferință, la reuniunea Coaliției de Voință”. Se întâmpla pe 13, 17 și 19 august.

Era exact în perioada drumețiilor sale. Pe 10 august 2025 Nicușor Dan și familia au ieșit la o drumeție în natură în Republica Moldova. La acel moment, Nicușor Dan era într-o „vizită privată” și a participat la Festivalul Lupilor. O săptămână mai târziu era la Sâmbăta de Sus, tot în natură, cu familia sa. Președintele a absentat atunci de la Zilele Marinei pentru a fi în apropierea mănăstirii de lângă Făgăraș, orașul natal. Pe 20 august, șeful statului vizita Roșia Montană, loc unde a primit o sticlă de țuică pentru acasă și miere.

Borna de șase zile cu activitate menționată oficial în agenda Administrației Prezidențiale a fost atinsă de Nicușor Dan în ianuarie 2026. La începutul acestui an, Nicușor Dan a fost prins între evenimentele simbolice – Ziua Unirii Principatelor Române și Coaliția de Voință.

În ceea ce privește perioada în care au fost cele mai multe zile fără activitate consemnată în agenda oficială, cea mai lungă perioadă a fost între finalul lunii ianuarie și mijlocul lui februarie. Între 24 ianuarie și 12 februarie a fost cel mai lung interval de pauză.

Nici Iohannis nu a mers oficial în concediu

Președintele Klaus Iohannis, care a stat pe funcție zece ani și două luni, nu a mers în niciun concediu oficial. În ianuarie 2024, când trecuseră 9 ani de mandat, Administrația Prezidențială preciza într-un răspuns pentru ziarul Adevărul că „începând de la depunerea jurământului în funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă, în sensul noțiunii definite de legislația muncii”.

Klaus Iohannis a fost cunoscut pentru stilul său aplecat spre călătorii și zile libere, unele chiar în timpul deplasărilor oficiale, unde au fost momente în care a lipsit de la evenimente.

Băsescu, alt stil de președinte

În mai 2006, fostul președinte Traian Băsescu a fost operat pentru hernie de disc. La acea vreme, pentru cele câteva ore în care a fost anesteziat Traian Băsescu, atribuțiile au fost delegate președintelui Senatului, nota ziarul Libertatea. Nicolae Văcăroiu era la cârma Senatului și a asigurat interimatul. De altfel, nu a fost ultima dată, pentru că un an mai târziu, Băsescu a fost suspendat, iar tot Văcăroiu a asigurat interimatul, însă pentru o lună și patru zile.

Băsescu a mai cunoscut o a doua suspendare și în vara anului 2012, când Uniunea Social Liberală a avut o ofensivă totală la nivel de instituții, dar tot nu a reușit să-l și demită, după ce în prealabil îl suspendaseră. Interimatul la acea vreme a fost asigurat de Crin Antonescu, fruntaș USL care nu a mai intrat în cursa prezidențială din 2014, dar a fost revitalizat fără succes în 2025. Locul al treilea a fost ocupat de Antonescu la prezidențialele din mai 2025.

Cu toate acestea, Traian Băsescu a apelat nu la concediu, ci la o „scurtă perioadă de odihnă”. Este precizarea consemnată într-un comunicat de presă al președinției din august 2010.

„Începând de luni, 23 august a.c., până vineri, 27 august a.c., Preşedintele României, Traian Băsescu, se află într-o scurtă perioadă de odihnă. Pe durata întregii perioade, Preşedintele României îşi va exercita toate atribuţiile constituţionale şi legale aferente funcţiei”, sublinia Administrația Prezidențială.

În cazul celorlalți șefi de stat, perioade de odihnă au fost înțelese tacit, fără comunicate sau cereri depuse în mod oficial.

Ce fac alți șefi de stat sau de guvern

Nici în alte state nu există concediu oficial pentru șefii de stat. În Franța, de exemplu, tradiția este ca președintele să-și ia câteva zile, poate chiar o lună, în august, potrivit Ouest France. De altfel, publicația notează că președinți ca Francois Hollande sau Emmanuel Macron și-au luat de obicei doar câteva zile de repaus. Dar au existat și președinți mai relaxați. Cea mai cunoscută situație era cea a lui Georges Pompidou (1969-1974), care avea până la o lună și jumătate de vacanță.

Pe de altă parte, diferiți șefi de guvern au vacanțe de vară, în special în luna august, care însă mai tot timpul pot fi încheiate subit din cauze politice. De exemplu, în august 2024, Giorgia Meloni și-a încheiat vacanța din vară pentru a se vedea cu Matteo Salvini și să discute de noul comisar european al Italiei.

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