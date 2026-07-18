Spania a reușit să se califice în finala Campionatului Mondial de fotbal din 2026 după ce a trecut cu scorul de 2-0 de Franța, echipă care era considerată principala favorită a turneului final din acest an.

Spania – Argentina se joacă pe 19 iulie 2026, de la ora 22.00

După ce a trecut în semifinale de Franța, Spania va da piept, pe Antena 1, cu Argentina, țară care a învins-o cu scorul de 2-1 pe Anglia în cea de-a doua semifinală de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

În marea finală de la turneul mondial din acest an, Lamine Yamal îl va înfrunta pe idolul său, Lionel Messi. Iar acesta din urmă intră în istorie pe 19 iulie 2026: este doar al doilea jucător din istoria fotbalului care joacă trei finale de Campionat Mondial, după brazilianul Cafu!

Finala Campionatului Mondial de fotbal din 2026 este transmisă de Antena 1

Marea finală a Campionatului Mondial de fotbal din 2026 dintre Spania și Argentina se joacă pe 19 iulie, de la ora 22.00, și este transmisă în direct de Antena 1.

Potrivit caselor de pariuri, favorită în finala din acest an a turneului final este Spania, care are o cotă mai mică decât Argentina. Însă ceea ce se întâmplă în teren poate da peste cap toate calculele sau poate confirma ceea ce este scris pe hârtie înainte de meci.

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