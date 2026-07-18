De ce este atât de importantă hidratarea corespunzătoare

Apa este elementul de bază al vieții și una dintre cele mai importante resurse pentru funcționarea organismului uman.

Aproximativ 50-70% din corpul unui adult este alcătuit din apă, procentul variind în funcție de vârstă, sex și compoziția corporală. Deși acest lucru este bine cunoscut, importanța unei hidratări corespunzătoare este adesea subestimată în viața de zi cu zi. Mulți oameni beau apă doar atunci când le este sete, însă senzația de sete apare deja în momentul în care organismul începe să fie ușor deshidratat. Din acest motiv, specialiștii recomandă menținerea unui aport constant de lichide pe parcursul întregii zile.

Apa participă la aproape toate procesele care au loc în organism. Ea transportă nutrienții și oxigenul către celule, elimină produșii rezultați în urma metabolismului prin rinichi și transpirație, contribuie la reglarea temperaturii corpului, protejează articulațiile și organele interne și menține elasticitatea țesuturilor.

În lipsa unei cantități suficiente de apă, toate aceste procese sunt afectate, iar organismul începe să funcționeze mai puțin eficient.

Reglarea temperaturii corporale

Unul dintre rolurile apei este reglarea temperaturii corporale. Atunci când temperatura corpului crește, fie din cauza efortului fizic, fie din cauza temperaturilor ridicate din mediul înconjurător, organismul produce transpirație. Evaporarea transpirației de pe suprafața pielii ajută la răcirea corpului și previne supraîncălzirea. Dacă pierderile de lichide nu sunt compensate, riscul apariției deshidratării și al epuizării cauzate de căldură crește considerabil.

Funcționarea creierului

Studiile arată că hidratarea influențează în mod direct funcționarea creierului. Chiar și o deshidratare ușoară, reprezentând aproximativ 1-2% din greutatea corporală, poate afecta atenția, memoria de scurtă durată, capacitatea de concentrare și viteza de reacție.

De asemenea, pot apărea oboseala, durerile de cap, iritabilitatea și scăderea performanțelor intelectuale. Aceste efecte sunt observate atât la adulți, cât și la copii, motiv pentru care consumul adecvat de apă este important în timpul activităților școlare sau profesionale.

Performanța fizică

Performanța fizică depinde, la rândul ei, de un nivel optim de hidratare. În timpul exercițiilor fizice, organismul pierde apă și electroliți prin transpirație.

Dacă aceste pierderi nu sunt compensate, pot apărea crampele musculare, senzația accentuată de oboseală, scăderea rezistenței și diminuarea capacității de efort. Pentru persoanele active sau sportivi, hidratarea înainte, în timpul și după activitatea fizică reprezintă o componentă esențială a recuperării și a menținerii performanței.

Digestia

Apa are un rol esențial și în procesul digestiei. Ea contribuie la descompunerea alimentelor, facilitează absorbția nutrienților și susține tranzitul intestinal. Un aport insuficient de lichide poate favoriza apariția constipației, una dintre cele mai frecvente probleme digestive. Consumul adecvat de apă, asociat unei alimentații bogate în fibre, contribuie la funcționarea normală a intestinului și la menținerea sănătății sistemului digestiv.

Filtrarea sângelui

Rinichii depind de o hidratare corespunzătoare pentru a filtra sângele și pentru a elimina substanțele reziduale prin urină. Atunci când organismul primește suficientă apă, urina este mai diluată, iar rinichii funcționează mai eficient.

Sănătatea pielii

Hidratarea influențează și sănătatea pielii. Deși apa nu poate elimina ridurile și nu reprezintă un tratament pentru afecțiunile dermatologice, un organism bine hidratat contribuie la menținerea elasticității pielii și la funcționarea normală a barierei cutanate.

Funcționarea optimă a sistemului cardiovascular

Un alt aspect important este influența hidratării asupra sistemului cardiovascular. Apa contribuie la menținerea volumului normal al sângelui și facilitează transportul oxigenului și al nutrienților către toate organele.

Care sunt semnele deshidratării – cum știi că nu bei suficientă apă

Deshidratarea apare atunci când organismul pierde mai multe lichide decât primește și nu mai dispune de cantitatea de apă necesară pentru a funcționa normal. Pierderea lichidelor poate avea loc prin transpirație, urină, respirație, vărsături sau diaree. Riscul este mai mare în perioadele foarte călduroase, în timpul efortului fizic intens, în caz de febră sau atunci când o persoană nu poate consuma suficiente lichide.

Semnele deshidratării nu sunt identice în toate situațiile. Ele diferă în funcție de cantitatea de lichid pierdută, de rapiditatea cu care s-a produs pierderea, de vârsta persoanei și de starea generală de sănătate.

La început, manifestările pot fi discrete și ușor de ignorat. Pe măsură ce deficitul de apă se accentuează, simptomele pot deveni mai evidente și, în cazurile grave, pot necesita intervenție medicală urgentă.

Senzația de sete

Setea este unul dintre primele semnale prin care organismul transmite că are nevoie de lichide. O persoană poate simți nevoia de a bea apă, poate avea gura uscată sau poate observa că saliva este mai redusă ori mai vâscoasă decât în mod obișnuit.

Totuși, absența senzației de sete nu înseamnă întotdeauna că organismul este suficient de hidratat. Din acest motiv, setea nu trebuie considerată singurul criteriu pentru evaluarea hidratării, arată cercetările de la Harvard.

Uscăciunea gurii, a buzelor și a limbii

Un alt semn frecvent este uscăciunea gurii. Buzele pot deveni uscate sau crăpate, limba poate părea mai uscată.

Uscăciunea gurii poate avea și alte cauze, precum anumite medicamente, respirația pe gură sau unele afecțiuni. Cu toate acestea, atunci când apare împreună cu setea, urinarea redusă, oboseala sau amețeala, poate indica un deficit de lichide.

Urina închisă la culoare

Culoarea urinei poate oferi un indiciu util despre nivelul de hidratare. Atunci când organismul primește suficiente lichide, urina este de obicei galben-deschis. Dacă organismul încearcă să păstreze apa, rinichii produc o cantitate mai mică de urină, iar aceasta devine mai concentrată și mai închisă la culoare.

În deshidratare, organismul încearcă să limiteze pierderile de apă, iar rinichii rețin mai multe lichide. Ca urmare, persoana urinează mai rar și elimină o cantitate mai mică de urină, arată mayoclinic.org.

Oboseala și lipsa de energie

Deshidratarea poate determina apariția oboselii, a somnolenței și a unei stări generale de slăbiciune. Persoana poate simți că activitățile obișnuite necesită mai mult efort, poate avea o capacitate mai redusă de concentrare sau poate simți nevoia de a se odihni mai mult.

Aceste manifestări apar deoarece deficitul de lichide poate influența circulația sângelui, reglarea temperaturii și funcționarea normală a organismului.

Durerile de cap

Unele persoane pot avea dureri de cap atunci când nu consumă suficiente lichide. Durerea poate fi ușoară sau moderată și poate apărea împreună cu oboseală, iritabilitate, amețeală sau dificultăți de concentrare.

Amețeala

Amețeala, senzația de instabilitate sau impresia că persoana ar putea leșina pot apărea atunci când deficitul de lichide devine mai grav. Uneori, amețeala este mai evidentă la ridicarea bruscă din pat sau de pe scaun.

Pierderea lichidelor poate reduce volumul de sânge, iar tensiunea arterială poate scădea, în special la schimbarea poziției corpului.

Pielea uscată și reducerea elasticității pielii

Deshidratarea poate fi însoțită de uscarea pielii. În formele mai pronunțate, pielea își poate pierde o parte din elasticitate. Atunci când este prinsă ușor între degete, aceasta poate reveni mai lent la poziția inițială.

Totuși, testarea elasticității pielii nu oferă întotdeauna rezultate sigure în afara unei evaluări medicale. Elasticitatea poate fi influențată de vârstă, de starea pielii și de alți factori.

Ochii adânciți în orbite

În cazul unui deficit mai grav de lichide, ochii pot părea încercănați sau adânciți în orbite. Acest semn este mai ușor de observat la copii, dar poate apărea și la adulții cu deshidratare severă.

Crampele musculare

Crampele musculare pot apărea în special atunci când deshidratarea este provocată de transpirație abundentă, exerciții fizice intense, vărsături sau diaree. În aceste situații, organismul poate pierde nu doar apă, ci și electroliți, precum sodiul și potasiul.

Pulsul rapid și respirația accelerată

În formele mai severe, inima poate începe să bată mai repede pentru a compensa reducerea volumului de sânge circulant. Pulsul poate deveni rapid și uneori mai slab decât în mod obișnuit. De asemenea, respirația se poate accelera.

Scăderea tensiunii arteriale

Pierderea unei cantități mari de lichid poate determina scăderea tensiunii arteriale. Persoana poate deveni palidă, slăbită, amețită sau poate leșina. Mâinile și picioarele pot fi reci, iar starea generală se poate deteriora rapid.

Iritabilitatea și dificultățile de concentrare

O persoană deshidratată poate deveni mai iritabilă, mai neliniștită sau poate întâmpina dificultăți în a se concentra. Poate gândi mai lent, poate face greșeli mai ușor sau poate avea senzația că nu este suficient de atentă.

Aceste schimbări pot fi discrete la început. În cazurile severe, ele pot evolua către dezorientare și confuzie.

Confuzia, somnolența accentuată și pierderea stării de conștiență

Confuzia este un semn de deshidratare severă. Aceste manifestări reprezintă urgențe medicale. Nu trebuie încercată administrarea de apă unei persoane confuze, inconștiente sau incapabile să înghită în siguranță.

Semnele deshidratării la bebeluși și la copiii mici

La bebeluși și la copiii mici, deshidratarea se poate instala mai rapid decât la adulți. Ei au rezerve mai mici de lichide și pot pierde o cantitate importantă de apă într-un timp scurt, mai ales în caz de febră, diaree sau vărsături.

Unul dintre cele mai importante semne este reducerea numărului de scutece ude. Absența unui scutec ud timp de aproximativ trei ore sau mai mult poate indica un aport insuficient de lichide, mai ales dacă apar și alte manifestări. Copilul poate avea gura și limba uscate, poate plânge fără lacrimi, poate avea ochii adânciți sau poate deveni neobișnuit de somnolent ori iritabil.

La bebeluși, zona moale din partea superioară a capului, numită fontanelă, poate părea adâncită. Copilul poate refuza alimentația, poate fi lipsit de energie sau poate reacționa mai puțin la persoanele din jur. Aceste semne necesită atenție rapidă, deoarece starea unui copil mic se poate agrava într-un timp scurt.

Semnele deshidratării la persoanele în vârstă

La persoanele în vârstă, deshidratarea poate fi mai greu de recunoscut. Senzația de sete poate fi mai redusă, iar unele manifestări pot fi puse în mod greșit pe seama vârstei sau a altor boli.

Semnele posibile includ uscăciunea gurii, urinarea redusă, slăbiciunea, somnolența, amețeala, pierderea echilibrului, confuzia și modificările bruște de comportament. O persoană în vârstă care devine brusc confuză, foarte obosită, instabilă sau neobișnuit de somnolentă trebuie evaluată medical, deoarece deshidratarea poate fi una dintre cauze, dar pot exista și alte probleme grave.

Cum să eviți deshidratarea

Consumul regulat de lichide pe parcursul zilei reprezintă cea mai importantă metodă de prevenire a deshidratării. Este recomandat ca apa să fie consumată înainte de apariția senzației de sete, deoarece aceasta apare atunci când organismul a început deja să piardă o parte din lichidele necesare.

Alimentația

Alimentația contribuie, de asemenea, la menținerea unui nivel optim de hidratare. Fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele verde, pepenele galben, castraveții, roșiile, portocalele, căpșunile sau salata verde, completează aportul zilnic de lichide și furnizează vitamine și minerale importante.

Atenție la vremea caniculară

În perioadele cu temperaturi ridicate este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare, în special în intervalele cu radiație solară intensă.

Purtarea unor haine lejere, deschise la culoare și confecționate din materiale care permit evaporarea transpirației poate reduce riscul supraîncălzirii și al pierderilor excesive de lichide.

În timpul activităților fizice este indicată hidratarea înainte, în timpul și după efort, iar exercițiile intense ar trebui programate, pe cât posibil, în orele mai răcoroase ale dimineții sau serii. În cazul activităților de lungă durată sau desfășurate în condiții de căldură excesivă, poate fi necesară și înlocuirea electroliților pierduți prin transpirație.

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Rehidratarea cu soluții speciale la nevoie

În situațiile în care apar vărsături sau diaree, lichidele trebuie înlocuite cât mai devreme pentru a preveni agravarea deshidratării. În unele cazuri, soluțiile de rehidratare orală pot reprezenta o opțiune mai eficientă decât apa simplă, deoarece conțin un echilibru adecvat de apă, săruri minerale și glucoză, favorizând absorbția lichidelor la nivel intestinal.

Persoanele vârstnice, copiii mici, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice necesită o atenție deosebită, deoarece prezintă un risc mai mare de deshidratare. La vârstnici, senzația de sete poate fi diminuată, motiv pentru care este recomandat consumul regulat de lichide chiar și în absența acesteia.

Ce cantitate de lichide trebuie să consumi – câtă apă să bei într-o zi

Necesarul zilnic de apă diferă de la o persoană la alta și este influențat de factori precum vârsta, sexul, greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, temperatura mediului și starea de sănătate.

Potrivit recomandărilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), aportul zilnic adecvat de apă provenită din toate sursele (băuturi și alimente) este de aproximativ 2 litri pentru femei și 2,5 litri pentru bărbați. Aproximativ 20-30% din această cantitate provine din alimente, în special din fructe și legume bogate în apă, iar restul trebuie asigurat prin consumul de lichide.

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