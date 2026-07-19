Timpul de check-in și check-out s-a scurtat semnificativ

În ultimii ani, turiștii care se cazează în hoteluri din întreaga lume au observat o schimbare semnificativă: orele de check-in și check-out au devenit mai restrictive. Check-in-ul nu mai este permis înainte de ora 15.00, iar check-out-ul trebuie să fie realizat, de regulă, între orele 11.00 și 12.00.

Aceste reguli, adoptate pe scară largă după pandemia de COVID-19, au stârnit nemulțumiri printre clienți, mai ales în rândul celor care ajung la destinație dimineața devreme, al pasagerilor de zboruri lungi sau al grupurilor care călătoresc la evenimente.

Cei care doresc mai multă flexibilitate trebuie să plătească suplimentar pentru servicii precum „early check-in” sau „late check-out”.

„Pentru a intra mai devreme, după ora 12.00 și în funcție de disponibilitatea camerelor curate, nu este nicio problemă. Dacă intrarea se face înainte de această oră, se percepe un cost suplimentar de 23 de euro sub formă de early check-in”, a explicat un reprezentant al unui hotel din Madrid, citat de Elpais.com.

De ce hotelurile au redus intervalele orare pentru cazare

Unul dintre motivele principale pentru noile reguli stricte este legat de organizarea personalului responsabil cu curățenia camerelor.

Sara del Mar, președinta Asociației de Kellys din Insulele Baleare, explică: „Nu este o problemă de personal insuficient, ci de organizarea programului. În hotelul unde lucrez, plecarea clienților este stabilită la ora 11.00, iar intrarea celor noi nu se face înainte de ora 15.00. Aceste patru ore sunt necesare pentru pregătirea camerelor”.

În funcție de mărimea hotelului, numărul de camere și tipul de clienți, o cameristă poate curăța între 20 și 30 de camere pe zi, ceea ce face ca timpul să fie un factor crucial în menținerea standardelor de curățenie. Reprezentanții grupului hotelier Hotusa adaugă că aceste intervale sunt stabilite pentru a asigura o curățenie impecabilă și o atenție optimă pentru toți oaspeții.

Programele de loialitate oferă privilegii

Un alt motiv pentru noile reguli este legat de strategia hotelurilor de a încuraja loialitatea clienților. Multe mari lanțuri hoteliere, precum Marriott, Hyatt sau Meliá, oferă servicii de early check-in și late check-out doar membrilor programelor de loialitate. De exemplu, membri ai programului World of Hyatt, care numără peste 66 de milioane de utilizatori la nivel global, pot beneficia de check-out târziu cu până la patru ore, în funcție de punctele acumulate.

„Hyatt oferă aceste beneficii ca parte a programului de fidelizare, ajutând la furnizarea unei flexibilități și confort sporite membrilor, acolo unde este posibil din punct de vedere operațional”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de sursa precizată mai sus.

Pe o linie similară, Marriott oferă check-out gratuit cu două ore mai târziu pentru membrii Gold Elite și cu patru ore mai târziu pentru cei din categoria Platinum Elite, în timp ce Minor Hotels asigură acest beneficiu doar celor care rezervă direct prin site-ul sau aplicația lor.

De ce impun unele hoteluri taxe suplimentare pentru cazare mai devreme

Pe lângă beneficiile pentru membrii fideli, posibilitatea de a plăti pentru a intra mai devreme sau a pleca mai târziu a devenit o sursă importantă de venit pentru hoteluri. O purtătoare de cuvânt a lanțului Barceló recunoaște că aceste servicii „permit maximizarea rentabilității camerelor și oferirea unei flexibilități celor care au nevoie”.

Cum trebuie să se pregătească hoteluri ca să te cazeze mai devreme

În mod similar, reprezentanții Meliá au explicat că aceste opțiuni necesită o reorganizare a operațiunilor hoteliere și, în unele cazuri, blocarea camerelor pentru mai mult timp, mai ales în perioadele de ocupare maximă.

„Aceste servicii sunt opționale și permit adaptarea șederii la nevoile clientului. Dacă acesta dorește să se asigure de disponibilitate, serviciul poate fi asociat unui cost suplimentar, care reflectă efortul operațional al hotelului”, au subliniat aceștia.

Excepție fac doar membrii Gold și Platinum ai programului Meliá Rewards, care beneficiază gratuit de acest serviciu, în funcție de disponibilitate. Lanțul Riu, care operează 100 de hoteluri la nivel global, menționează că orele standard sunt 15.00 pentru check-in și 12.00 pentru check-out.

Reprezentanții companiei precizează că, de regulă, nu se percep taxe pentru intrarea mai devreme, cu excepția cazurilor în care oaspeții doresc să intre cu mult înainte de ora standard. „Dacă un client dorește să intre cu opt ore mai devreme, atunci se percep taxe suplimentare”, a declarat un purtător de cuvânt al Riu.

Totodată, pentru a te bucura de o experiență cât mai plăcută, este recomandat să știi ce poți lua și ce este interzis să iei din camera de hotel la plecare. În unele cazuri, există unități de cazare care pot aplica taxe suplimentare sau chiar sancțiuni pentru clienții care nu respectă regulile.

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