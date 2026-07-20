Atracția turistică în șantier cu lacăt pe poartă

Ruta Culelor este una dintre cele 12 rute turistice promovate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu bani din PNRR. Traseul cuprinde 15 cule, locuințe boierești fortificate, specifice Olteniei. Pentru 5 dintre aceste monumente istorice, ministerul a alocat, în medie, câte 1,2 milioane de euro, în vederea restaurării, astfel încât să poată fi vizitate de turiști.

În satul Enoșești, parte din Piatra-Olt, se găsește Cula Călețeanu, denumită după familia de boieri care a deținut-o. Ultima proprietară a imobilului și a moșiei atașate acestuia a fost Maria Mitescu, fiica boierilor Călețeanu.

Cula Călețeanu. Foto: romania-atractiva.ro

Ministerul a plătit 10 milioane de euro pentru promovarea acestor rute turistice și așa a apărut site-ul România Atractivă, unde monumentul din Piatra-Olt este prezentat astfel:

„Zidurile de incintă îți ghidează pașii către intrarea cândva monumentală, iar în interior, vei descoperi un spațiu rectiliniu, încoronat de o pivniță boltită. Nivelurile superioare îți vor releva terase și verande învăluite de colonade și arcade, care confereau clădirii o frumusețe aparte, ce o diferenția de sobrietatea altor edificii de acest gen”.

Complicat de spus dacă descrierea corespunde realității, întrucât cula nu este deschisă publicului. Zidul exterior a fost refăcut, dar în curtea vastă este instalat un șantier, cu tot ce presupune acesta: nisip, pietriș, schele, unelte, găleți, scânduri. Iar porțile sunt încuiate cu lacăt.

Cula Călețeanu. Foto: Eli Driu

Drumul de acces la acest punct de pe Ruta Culelor este de pietriș. Iar aproape de una dintre porțile edificiului a fost amplasat un WC din scânduri, fără ușă, pe care arheologii viitorului îl vor studia și vor trage concluzia corectă că, în jurul anului 2026, canalizarea reprezenta o utilitate facultativă în Piatra-Olt.

Drumul de acces și WC-ul din scânduri

Asociația unui fost consilier PSD se ocupă de proiect

Proiectul privind reabilitarea Culei Călețeanu este în valoare totală de 8,37 milioane de lei (în jur de 1,6 milioane de euro). De implementarea lui se ocupă Asociația „Ion Marian”, o organizație înființată în decembrie 2020, cu sediul pe str. Acidava, 35, clădire C1, adică acolo unde se află și cula în reabilitare.

Boier cu proprietăți în Piatra-Olt, Ion Marian a fost ministru al Agriculturii în Guvernul Antonescu 3, iulie 1943 – aprilie 1944.

ONG-ul cu numele lui are zero angajați și prin conturile lui au trecut doar banii din PNRR, conform graficelor de pe totalfirme.ro. În 2025, apare că a înregistrat un profit de aproximativ 275.000 de lei (în jur de 55.000 de euro).

Președintele Asociației „Ion Marian” este Adrian Iordache, fost consilier județean PSD în Olt, în mandatele 2016-2020 și 2020-2024, și finul lui Marius Oprescu, șeful CJ Olt, conform site-ului ligadreptatii.ro.

Marius Oprescu, șeful CJ Olt. Foto: Agerpres

O investigație publicată de stirileprotv.ro îl indică pe Iordache drept administrator la firmele controlate de Oprescu și implicate în scandalul balastierelor ilegale din județ. De la agregate minerale la restaurat monumente istorice și arhitecturale, pasul nu e atât de mare pe cât s-ar crede, dacă îți desfășori activitatea în Piatra-Olt.

Adrian Iordache. Foto: captură YouTube

Declarat incompatibil de ANI și reclamat la Parchet

În ceea ce privește afacerile, atât Iordache, cât și soția lui, Diana, au primit un număr considerabil de comenzi pe bani publici.

Doar în anul 2023, firmele familiei Iordache au încheiat 15 contracte, atribuite prin achiziție directă, cu instituții publice din Slatina, București, Craiova și Drăgășani, Vâlcea.

În perioada când era la conducerea județului, Iordache a fost investigat de Agenția Națională de Integritate (ANI). Problema: nu toate contractele pe bani publici erau trecute în declarațiile de avere și de interese ale social-democratului. Câteva lipseau. ANI l-a găsit în stare de incompatibilitate pe Iordache și l-a reclamat pentru fals în declarații la Parchetul de pe lângă Înalta Curte.

„Societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată (n.red. – Adrian Iordache) deține calitatea de asociat și administrator, iar soția sa, calitatea de asociat (n.red. – Venco Concas Grup SRL) a încheiat două contracte de prestări servicii cu Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, instituție publică aflată în subordinea CJ Olt. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003”, se arată în comunicatul de pe site-ul ANI.

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A demisionat din CJ, dar a continuat afacerile cu statul

Valoarea contractelor cu DGASPC Olt încheiate de firma de curățenie a soților Iordache a fost de aproximativ două milioane de lei (în jur de 400.000 de euro).

Iordache a contestat în instanță raportul ANI care-l declara incompatibil, dar a pierdut. În iulie 2024, și-a dat demisia din postul de consilier județean. Contractele sale cu statul au continuat, într-o formă sau alta, și după pasul în spate din politică.

Pe lângă Venco Concas Grup SRL, Diana Iordache deține Sauber Imobilum SRL. Iar Iordache deține Ferma Ion Marian SRL și are calitatea de reprezentant legal pentru CAP Patria Cooperativă Agricolă, din Piatra-Olt, companie producătoare de furaje.

În compania Acidava Land SRL, Adrian Iordache este asociat cu Codin Marius Petrișor, fost angajat în firmele de balastiere pe care le-a deținut președintele CJ Olt, Marius Oprescu, după cum afirmă presa locală.

Contracte de consultanță și dirigenție de șantier către firme „de casă”

Cele 1,6 milioane de euro pentru restaurarea Culei Călețeanu au fost distribuite, fără excepție, către firme abonate la contracte pe bani publici.

Asociația „Ion Marian” a cheltuit 10.000 de euro pentru „servicii generale de consultanță în management”. Banii au fost plătiți către SC Radasor Consulting SRL, din Slatina, prin achiziție directă, potrivit sicap.ai.

Compania respectivă este deținută de Aurelia Datcu și Sorin-Daniel Rădulescu. Cei doi apar ca asociați și administratori și la Praunus Consulting SRL, o firmă care a obținut sute de contracte de consultanță, în special cu primăriile și instituțiile din județul Olt.

ONG-ul condus de Iordache a dat 10.000 de euro către Gigi-Sandi Antonescu, un antreprenor din Pitești, pentru servicii de dirigenție de șantier. Sub formă de PFA și de Întreprindere Individuală, Antonescu a câștigat sute de contracte, inclusiv cu Consiliul Județean Argeș, pentru activități de supraveghere a lucrărilor. Valoarea totală a acestor comenzi este de aproximativ 750.000 de euro.

Pentru „consultanță în domeniul achizițiilor pentru procedura simplificată”, asociația din Piatra-Olt a plătit 6.000 de euro către SVL Proec, din Vâlcea. Această societate este deținută de Valerian Lucian Sâia și a câștigat, de la înființare, în 2016, până în prezent, peste 1,25 milioane de euro, bani publici, conform sicap.ai.

Constructor din Slatina, proiectant din București

Cea mai mare parte din banii alocați prin PNRR pentru punerea Culei Călețeanu în circuitul turistic au mers către constructor. Lucrarea, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro, a fost atribuită prin licitație, în august 2023, câștigătoare fiind asocierea Consprodcom SRL – ISO Proiect.

Companie cu 22 de angajați, în 2025, cu sediul social într-un apartament din Slatina, potrivit listafirme.ro, Consprodcom SRL îi are ca acționari și administratori, în proporții egale, pe Niculina Cîciu și Cristian Catană. Înființată în 1996, compania a obținut, în ultimii 8 ani, contracte cu valoare totală de peste 6,1 milioane de euro, prin achiziție directă, și de peste 6,2 milioane de euro, prin licitație.

Responsabilă cu partea de arhitectură, ISO Proiect SRL din București, sector 6, este deținută de Mihail Daniel Boboia. Are în portofoliu peste 100 de contracte pe bani publici, în valoare totală de peste 3 milioane de euro, în ultimii 9 ani, conform sicap.ai.

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Termenul de execuție, depășit cu 7 luni

Durata contractului cu Consprodcom SRL – ISO Proiect, așa cum este prevăzută în anunțul publicat pe SEAP, este de două luni, pentru faza de proiectare, 24 de luni – execuția lucrărilor de consolidare, restaurare și amenajare, cu 60 de luni – termen de garanție a lucrărilor. În noiembrie 2025, Cula Călețeanu ar fi trebuit să aibă porțile larg deschise, în așteptarea turiștilor.

De fapt, obiectivul e departe de a fi vizitabil. Pe site-ul proiectului România Atractivă, cula din Piatra-Olt apare ca fiind „închisă temporar și în reabilitare”.

Dar „profunzime istorică” a locului poate fi admirată și fără bilet de intrare, mai ales pe partea de istorie recentă a politicii județene. La aceeași adresă, strada Acidava, nr. 35, Piatra-Olt, e înregistrată firma Agricola Acidava 2013 SRL, avându-l acționar majoritar pe Ilie Irimia, fost consilier județean PNL în Olt. În prezent, Ilie Irimia este director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco.

Tot pe strada Acidava 35 a avut sediul social și Domeniul Saru SRL, una dintre companiile controlate de Claudiu Postolache, despre care presa locală scrie că este interpusul șefului CJ Olt, Marius Oprescu, în afacerile cu balastiere. Postolache a fost condamnat, în 2019, de Curtea de Apel Craiova la un an de închisoare cu suspendare, după ce a luat bani europeni pentru a planta viță-de-vie și i-a folosit pentru a-și recapitaliza trei firme.

Etapa semnalizării în „România Atractivă”

În martie 2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, într-un comunicat pe site-ul oficial, că programul România Atractivă intră într-o nouă etapă. Și anume, în etapa achiziționării unor servicii de semnalizare a rutelor turistice promovate: de la panouri metalice, indicatoare rutiere la coduri QR. O etapă prematură, ca să zicem așa. Din cele 15 cule, doar 6 sunt în prezent vizitabile.

Iar Cula Călețeanu, chiar și mascată de ciulini, e deja suficient semnalizată. WC-ul fără ușă pus pe marginea drumului fără asfalt indică, fără dubiu, că te afli în preajma, cum zicea site-ul plătit de minister, „unei aure de măreție istorică”, emanând de la vreun baron local.