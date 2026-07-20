Mai mulți jucători ai celor două echipe au fost implicați într-o altercație, iar protagonistul principal a fost Leandro Paredes: i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia și a dat de pământ cu Gavi!

În timp ce mijlocașul argentinian făcea scandal, camerele de filmat au surprins un contrast impresionant: Lamine Yamal se ruga la doar câțiva metri de haosul de pe teren, după cum notează jurnaliștii spanioli de la Marca. Iar imaginea a devenit virală rapid pe rețelele sociale!

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Cum a pornit conflictul

Conflictul în care a fost implicat Leandro Paredes a izbucnit chiar în timp ce Spania își celebra succesul. Potrivit imaginilor surprinse pe gazon imediat după meci, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a alergat spre grupul de jucători pentru a calma spiritele și a evita escaladarea incidentului.

Nu este clar ce i-a spus Gavi mijlocașului argentinian înainte ca situația să degenereze, însă tensiunea acumulată după pierderea finalei pare să fi avut un rol important în reacția acestuia. Scenele au umbrit pentru câteva momente festivitatea de premiere, chiar dacă atenția principală rămânea asupra performanței Spaniei.

MIENTRAS LAMINE YAMAL REZABA... 😳 pic.twitter.com/9SPl4s4Gep — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2026

Finala a fost decisă după prelungiri: Spania s-a impus cu 1-0 în fața Argentinei, grație golului marcat de Ferran Torres în minutul 106.

🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

Reușita a venit după o fază construită de Pedro Porro, a cărui centrare a fost deviată de Nico Williams înainte ca Ferran Torres să finalizeze din apropierea porții. Ibericii au profitat și de superioritatea numerică, după eliminarea lui Enzo Fernandez.