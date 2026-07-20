Măruță a împărtășit cu publicul din România energia momentului, remarcând modul în care sportul reușește să depășească barierele culturale.

Cătălin Măruță: „Fotbalul vorbește aceeași limbă peste tot în lume”

Prezentatorul a subliniat că valoarea unui astfel de moment constă în emoția colectivă și în capacitatea fotbalului de a uni oameni din medii diferite.

„Finala Campionatului Mondial o trăim în stradă, alături de oamenii de aici, din Spania. Cu tricourile pe noi, cu emoțiile la maximum și cu energia aceea care te face să simți că fotbalul vorbește aceeași limbă peste tot în lume”, a relatat Cătălin Măruță.

Maruta – Spania – Finala Campionatului Mondial (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Acesta a adăugat că experiența de a sărbători alături de mii de suporteri a fost una memorabilă: „Sunt seri în care nu contează de unde vii, ci bucuria pe care o trăiești împreună cu mii de oameni. Iar noi alegem să fim parte din ea.”

Mesaj de fairplay pentru ambele echipe

Pe lângă felicitările adresate țării gazdă, Măruță a ținut să transmită un mesaj de apreciere și respect pentru echipa Argentinei, remarcând spectacolul sportiv oferit de cele două selecționate.

„Felicitări, Spania! A fost o bucurie să trăim aici emoția acestei finale și să vedem cât de frumos poate fotbalul să aducă oamenii împreună. Respect și pentru Argentina, pentru lupta și spectacolul oferit până la final”, a conchis acesta.

După sejurul petrecut în Mauritius alături de copiii lor și de Vlăduța Lupău împreună cu soțul ei, Adi Rus, Andra și Cătălin Măruță au ales o nouă destinație de vacanță. De această dată, familia se relaxează în Marbella, una dintre cele mai populare stațiuni din sudul Spaniei, acolo unde au casa lor. Vacanța lor a coincis cu unul dintre cele mai importante momente pentru suporterii spanioli. După victoria echipei naționale în finala Campionatului Mondial de fotbal, străzile s-au umplut de oameni care au ieșit să sărbătorească rezultatul.

Foto: Instagram

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