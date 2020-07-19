Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie

În calendarul ortodox 2025, pe 20 iulie este sărbătoare trecută cu cruce roșie pentru creștin ortodocși. Peste 120.000 de români își serbează onomastica. Vezi cui trebuie să îi spui La Mulți ani și ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie.

Potrivit statisticilor de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, de Sfântul Ilie, peste 127.000 de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, peste 110.000 sunt bărbați, iar peste 15.000 sunt femei.

Cei mai mulți dintre sărbătoriți poartă numele de Ilie, urmați de Iliuță și Lică. Vezi lista completă cu nume sărbătorite de Sfântul Ilie.

Cui îi spunem La Mulți Ani de Sfântul Ilie

  • Ilie;
  • Ilinca;
  • Lică;
  • Iliuță;
  • Ilia;
  • Lia;
  • Elias;
  • Eliana;
  • Eliade;
  • Ilieș;
  • Iliuș;
  • Iliev;
  • Liana.
La Mulți Ani de Sfântul Ilie
La Mulți Ani de Sfântul Ilie

Odată cu această zi de sărbătoare, descoperă cine a fost Sfântul Ilie și trimite cele mai frumoase mesaje de La Mulți Ani sărbătoriților.

Semnificația numelui Ilie

Prenumele Ilie s-a răspândit prin religia creștină preluată de la greci și romani de către alte popoare. Există o numeroasă serie de variante și derivate de nume de familie al căror etimon este prenumele Ilie: Ila, Ile, Ilea, Ilieș, Iliescu, Iliut, Ilașcu, Iloaie etc. Ca nume de familie Ilea (Ila, Ile) e cunoscut la bulgari, sârbi, unguri, ucraineni etc., la origine avându-l pe același Ilie.

Ilie provine din numele latin Elis, cu varianta grecească ‘Hλίας, avându-şi originea în ebraicul אליהו, adică Eliyahu, având semnificaţia de „Yahweh este Dumnezeul meu”, sau „Dumnezeu este Domnul meu”, potrivit secretulnumerelor.ro. Acest nume a devenit notoriu graţie Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. Întrucât acest sfânt era un personaj foarte popular în poveştile medievale occidentale, acelaşi nume fiind purtat de şi de câţiva sfinţi timpurii, numele de Ilie a fost extrem de răspândit în Europa Evului Mediu.

Numele Ilie apare în mai multe obiceiuri religioase evreieşti, el fiind invocat la sfârşitul Sabatului, în vremea ritualului săptămânal Havdalah, la Paştele Seder şi în ritul circumciziei cunoscut sub numele de Brit Milah. De asemenea, numele de Ilie este regăsit în numeroase texte străvechi, inclusiv în literatură rabinică şi în Talmudul babilonian.

În Noul Testament, Sfântul Ilie este comparat cu Iisus şi Ioan Botezătorul, unii interpreţi considerând că atât Hristos, cât şi Ioan Botezătorul au fost de fapt manifestări ale Sfântului Ilie.

În Coran se vorbeşte despre Ilie sub forma unui nume puţin diferit, spunându-se despre el că s-a rugat lui Dumnezeu să îi distrugă pe credincioşii lui Baal şi că a avut o viaţă exemplară.

Sfântul Prooroc Ilie se bucura de mare cinste la poporul roman. Sfântul Ilie este un mare prooroc din secolul al IX-lea i.H., care a făcut multe şi mari minuni datorită credinţei sale profunde. Atunci când ţara se afla în secetă mare, Sfântul Ilie a înălţat rugăciuni până când altarul pregătit pentru jertfe s-a aprins singur, cu foc venit din cer, iar ploaia a început să cadă, ca o binecuvântare. Sfântul Ilie nu a murit ca orice om, ci, spre sfârşitul vieţii a fost ridicat la cer într-un car de foc. A rămas pentru noi un exemplu de credinţa şi încredere în Dumnezeu, care totdeauna ascultă rugăciunile celui cu adevărat credincios: „Şi a ascultat Domnul glasul lui Ilie.” – Sfânta Scriptură.

Tradiții de Sfântul Ilie

Potrivit tradiţiei, în dimineaţa zilei de Sfântul Ilie, se culegeau plante medicinale de leac, în special busuioc, se puneau la uscat în podurile caselor, sub streşini sau în cămări.

Şi tot de Sfântul Ilie erau adunate plantele întrebuinţate la vrăji şi farmece. Femeile duceau în această zi busuioc la biserică, pentru a fi sfinţit, după care, întoarse acasă, îl puneau pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau în scopuri terapeutice.

În această zi de sărbătoare se duc poame la biserică și se dau de pomană pentru cei morți, căci până în această zi nu se cade nimănui a mânca din ele, căci trebuie întâi să se dea de sufletul morților.

Mărul este pomul Sfântului Ilie, de aceea nu se mănâncă mere până-n această zi. Până la sărbătoarea de Sf. Ilie nu se scutură merele și nici nu se bat unele de altele, căci se fac furtuni mari, tunete, fulgere și piatră.

Citește mai multe tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie și trimite-le celor dragi cele mai frumoase urări de La Mulți Ani.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Adevarul.ro
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Ipostază unică cu fiica lui Ilie Dumitrescu. Cum s-a fotografiat Mayra și care a fost sursa ei de inspirație
Fanatik.ro
Ipostază unică cu fiica lui Ilie Dumitrescu. Cum s-a fotografiat Mayra și care a fost sursa ei de inspirație
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Stiri Mondene 02 iul.
Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Insula Iubirii - Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 02 iul.
Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cele mai dorite licee după Evaluarea Naţională. Mediile de admitere scad din cauza notelor proaste
ObservatorNews.ro
Cele mai dorite licee după Evaluarea Naţională. Mediile de admitere scad din cauza notelor proaste
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Mediafax.ro
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita
Fanatik.ro
Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar