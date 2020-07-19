Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie

În calendarul ortodox 2025, pe 20 iulie este sărbătoare trecută cu cruce roșie pentru creștin ortodocși. Peste 120.000 de români își serbează onomastica. Vezi cui trebuie să îi spui La Mulți ani și ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ilie.

Potrivit statisticilor de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, de Sfântul Ilie, peste 127.000 de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, peste 110.000 sunt bărbați, iar peste 15.000 sunt femei.

Cei mai mulți dintre sărbătoriți poartă numele de Ilie, urmați de Iliuță și Lică. Vezi lista completă cu nume sărbătorite de Sfântul Ilie.

Cui îi spunem La Mulți Ani de Sfântul Ilie

Ilie;

Ilinca;

Lică;

Iliuță;

Ilia;

Lia;

Elias;

Eliana;

Eliade;

Ilieș;

Iliuș;

Iliev;

Liana.

La Mulți Ani de Sfântul Ilie

Odată cu această zi de sărbătoare, descoperă cine a fost Sfântul Ilie și trimite cele mai frumoase mesaje de La Mulți Ani sărbătoriților.

Semnificația numelui Ilie

Prenumele Ilie s-a răspândit prin religia creștină preluată de la greci și romani de către alte popoare. Există o numeroasă serie de variante și derivate de nume de familie al căror etimon este prenumele Ilie: Ila, Ile, Ilea, Ilieș, Iliescu, Iliut, Ilașcu, Iloaie etc. Ca nume de familie Ilea (Ila, Ile) e cunoscut la bulgari, sârbi, unguri, ucraineni etc., la origine avându-l pe același Ilie.

Ilie provine din numele latin Elis, cu varianta grecească ‘Hλίας, avându-şi originea în ebraicul אליהו, adică Eliyahu, având semnificaţia de „Yahweh este Dumnezeul meu”, sau „Dumnezeu este Domnul meu”, potrivit secretulnumerelor.ro. Acest nume a devenit notoriu graţie Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. Întrucât acest sfânt era un personaj foarte popular în poveştile medievale occidentale, acelaşi nume fiind purtat de şi de câţiva sfinţi timpurii, numele de Ilie a fost extrem de răspândit în Europa Evului Mediu.

Numele Ilie apare în mai multe obiceiuri religioase evreieşti, el fiind invocat la sfârşitul Sabatului, în vremea ritualului săptămânal Havdalah, la Paştele Seder şi în ritul circumciziei cunoscut sub numele de Brit Milah. De asemenea, numele de Ilie este regăsit în numeroase texte străvechi, inclusiv în literatură rabinică şi în Talmudul babilonian.

În Noul Testament, Sfântul Ilie este comparat cu Iisus şi Ioan Botezătorul, unii interpreţi considerând că atât Hristos, cât şi Ioan Botezătorul au fost de fapt manifestări ale Sfântului Ilie.

În Coran se vorbeşte despre Ilie sub forma unui nume puţin diferit, spunându-se despre el că s-a rugat lui Dumnezeu să îi distrugă pe credincioşii lui Baal şi că a avut o viaţă exemplară.

Sfântul Prooroc Ilie se bucura de mare cinste la poporul roman. Sfântul Ilie este un mare prooroc din secolul al IX-lea i.H., care a făcut multe şi mari minuni datorită credinţei sale profunde. Atunci când ţara se afla în secetă mare, Sfântul Ilie a înălţat rugăciuni până când altarul pregătit pentru jertfe s-a aprins singur, cu foc venit din cer, iar ploaia a început să cadă, ca o binecuvântare. Sfântul Ilie nu a murit ca orice om, ci, spre sfârşitul vieţii a fost ridicat la cer într-un car de foc. A rămas pentru noi un exemplu de credinţa şi încredere în Dumnezeu, care totdeauna ascultă rugăciunile celui cu adevărat credincios: „Şi a ascultat Domnul glasul lui Ilie.” – Sfânta Scriptură.

Tradiții de Sfântul Ilie

Potrivit tradiţiei, în dimineaţa zilei de Sfântul Ilie, se culegeau plante medicinale de leac, în special busuioc, se puneau la uscat în podurile caselor, sub streşini sau în cămări.

Şi tot de Sfântul Ilie erau adunate plantele întrebuinţate la vrăji şi farmece. Femeile duceau în această zi busuioc la biserică, pentru a fi sfinţit, după care, întoarse acasă, îl puneau pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau în scopuri terapeutice.

În această zi de sărbătoare se duc poame la biserică și se dau de pomană pentru cei morți, căci până în această zi nu se cade nimănui a mânca din ele, căci trebuie întâi să se dea de sufletul morților.

Mărul este pomul Sfântului Ilie, de aceea nu se mănâncă mere până-n această zi. Până la sărbătoarea de Sf. Ilie nu se scutură merele și nici nu se bat unele de altele, căci se fac furtuni mari, tunete, fulgere și piatră.

Citește mai multe tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie și trimite-le celor dragi cele mai frumoase urări de La Mulți Ani.

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