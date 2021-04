Florin Stoian, cunoscut cu numele său de scenă Florin Salam, a fost invitatul podcast-ului lui Damian Drăghici în această seară. Cei doi colegi de breaslă se cunosc de foarte mulți ani, de aceea a fost o discuția amicală pe canalul de Youtube al artistului de 51 de ani.

„Cântam la clanța ușii, ziceam că e microfon”

Au fost trecute în revistă momente emoționante din viața cântărețului de manele, care are melodii recunoscute și pe plan internațional.

În vârstă de 41 de ani, Florin Salam a povestit că de mic copil a visat și și-a dorit să facă muzică, aceasta și pentru a răzbate în viață. „Cântam la clanța ușii (pe post de microfon, n.red.), cu acordeonul, închideam ochii și trăiam momentul, ca și cum aș fi fost pe scenă. Aceasta pe la 6-7 ani. Voiam să fiu prieten cu ei, cu lăutarii celebri, să dau mâna cu ei. Mare vorbă: legea atracției. De mic copil, am visat ceea ce am realizat în viață”, a rememorat cântărețul.

„Mă duceam la școală să nu mă bată mama”

A recunoscut că, spre rușinea lui, nu a citit prea multe cărți în viață, de fapt a pus învățătura pe plan secund.

„Nu-mi ardea de școală, dar mă duceam să nu mă bată mama! Mă împrietenisem cu lăutarii din Berceni, mă țineam după ei. Am ajuns cântăreț prin chin, nedormire, am plâns mult. Mă duceam cu tata la nunți și mă băga și pe mine să cânt, să fac un ban, luam 400-500 de lei, iar mama avea 800 de lei salariu, că muncea, prinsesem gustul banilor parfumați, ce să mă mai duc la școală? Am făcut și năzdrăvănii, jucam barbut pe „surprize” (n.red – de la guma de mestecat). Le câștigam și le vindeam la ăia mai bogații. Și-mi luam blugi și pulovere turcești”, s-a amuzat Florin Salam

În copilărie, era poreclit „Surdu”. ”Aveam o problemă cu urechea, probabil, deși eu nu-mi mai aduc aminte prea bine. Așa mă strigau copiii. Dar uite că pe surd îl ascultă toți acum”.

„Sunt mai puștan ca nepoții mei”

Florin Salam pregătește în prezent să aibă propria emisiune și propriul studio. Deși este în floarea vârstei, e deja bunic. Are doi nepoți, unul de doi ani, altul de trei luni.

„Sunt mai puștan ca ei”, a râs cântărețul de manele. „Nici nu știu exact cât au, eu nu prea le am cu cifrele. Nu mă vedeam bunic atât de tânăr. Dar îmi pare bine, deși mi-era rușine la început. „Mamă, eu chiar am devenit bunic!”. O emoție cu rușine în suflet. De-acum încolo nu mai pot să fac aia, aia, trebuie să-mi vină mintea la cap. Cea mai bună învățătură? Obligat și normal, vor cânta. O să le zic: ”Să nu dați șpagă vreodată să fiți plăcuți în muzică!” Dacă nu aveți treabă cu muzica, să vă duceți la fotbal sau să fiți zugravi”, a comentat el.

Vorbea cu poza iubitei

Cu partenera sa de viață, Roxana Dobre, are trei copii. Artistul a povestit, romantic, cât de îndrâgostit era de cea cu care plănuiește să facă nuntă în viitorul apropiat, în străinătate, poate pe o insulă exotică! „Mergeam la cântări, în țară, în străinătate, și dormeam cu poza Roxanei la cap, la hotel. „Roxano, te iubesc, noapte bună, sărut mâna!”, asta spuneam înainte să mă culc. Și mă rugam la Dumnezeu să mi-o dea mie!”, a povestit Florin Salam.

PARTENERI - GSP.RO Îl recunoști? În copilărie a muncit să nu rămână pe stradă, azi e celebru în România

Playtech.ro BOMBĂ! Gigi Becali a RĂBUFNIT! De ce nu a vrut să îl ajute pe soțul Corneliei Catanga. Latifundiarul a spus CLAR

Observatornews.ro Un poliţist rupe tăcerea în cazul torturilor de la Secţia 16. Cum ar fi fost protejaţi interlopii de colegii lui: ''Şefii le cereau să evite piaţa Reşiţa''

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2021. Fecioarele au șansa de a privi cu mai multă încredere spre viitorul mult râvnit

Știrileprotv.ro Cât durează imunitatea la COVID după vaccinarea. Anunțul făcut de Pfizer

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Diagnosticarea și tratamentul cancerului colorectal – o urgență în epoca COVID-19