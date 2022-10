Cea de-a opta gală a celui de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost câștigată de către Connect-R şi SHIFT cu o super transformare în Bob Marley – Could you be loved. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, emisiunea impunându-se ca lider de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Lupta este din ce în ce mai strânsă, iar transformările printre cele mai spectaculoase, mai ales că în acest sezon, echipa care câştigă cele mai multe gale se califică direct în marea finală. Cea de-a opta gală Te cunosc de undeva! a fost o adevărată provocare pentru cele opt cupluri de artişti.

Seara a fost deschisă de Jo şi Liviu Teodorescu, ce s-au transformat în Ricchi e Poveri – Sara perche ti amo, o piesă ce rupea topurile în anii 80. În continuare, ruleta i-a pus la încercare pe WRS şi Emilian care au continuat seria travestiurilor cu o transformare de senzaţie în Lady Gaga – Bad Romance. Următorii concurenţi au umplut scena cu o transformare care li s-a potrivit de minune – Eliza şi Cosmin au fost Jennifer Lopez şi Pitbull – On The Floor. Pentru următorul cuplu, piesa primită la ruletă a fost o bucurie – nu versuri în limbi străine, nu mişcări de dans necunoscte, aşa că Feli şi Nicolai Tand s-au bucurat să fie Mioara Velicu – Hora mea moldovenească. De la ritmuri populare s-a mers apoi direct la atmosferă de concert, căci Connect-R şi SHIFT au fost Bob Marley – Could you be loved. Următoarea transformare stârnit multe hohote de râs, căci Emi şi Cuza au primit o grea încercare de la ruleta – una dintre cele mai cunoscute piese rocknroll – Little Richard – Tutti Frutti.

Simplu nu le-a fost nici Ronei şi nici lui Johny Romano, care s-au transformat în La Familia feat Marijuana – Tupeu de borfaş, în vreme ce Sore şi Emma de la ZU au închis seara transformărilor cu un moment Bee Gees – Stayin Alive!

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antena 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a noua gală a celui de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

